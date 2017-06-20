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Танк террористов взорвался во время выстрела из пушки

21.06.2017 17:07 — Разное | Tut.by  
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Трофейный танк террористов Т-55 в Сирии не пережил выстрела из собственного 100-мм орудия. Опубликованный в сети видеоролик запечатлел последние минуты жизни боевой машины.

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Боевая машина была замаскирована в небольшой рощице и для усиления маскировки увешана ветками. На видео показано, как танк выезжает на боевую позицию, готовится к выстрелу, но что-то идет не так.

Взрыв Т-55 стал большой неожиданностью для оператора, который испуганно крича ретируется от горящего танка. Что послужило причиной взрыва — сказать сложно, возможно, у снарядов истек срок годности и один детонировал в казеннике орудия.

Т-55 — пример на редкость удачного танка. Благодаря своей простоте и надежности, эта машина уже более полувека в строю, пережила десятки модификаций и до сих пор востребована в странах третьего мира.

Читайте также: Поле боя. Т-55 — основной танк для стран третьего мира

 
 
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Взрыв Т-55 стал большой неожиданностью для оператора, который испуганно крича ретируется от горящего танка.

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