|
Кадры сближения истребителя НАТО с самолетом Шойгу появились в сети
21.06.2017 17:36 — Разное | Sputnik Беларусь
Видео было снято из самолета, в котором Шойгу направлялся в Калининград. После того, как
Минобороны РФ попросило НАТО прокомментировать инцидент, и представители Альянса, в свою очередь, ответили, что им не известно, кто находился в сопровождаемом истребителями самолете.
Также представители НАТО отметили, что в данном случае ВВС НАТО следовали стандартной процедуре, согласно которой при приближении к воздушной границе Альянса в воздух поднимаются военные самолеты для отслеживания полетов неизвестных воздушных судов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Опубликовано видео сближения истребителя F-16 с лайнером главы Минобороны России Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтики. Смотрите кадры воздушного...
|
Архив (Разное)
Комментарии