ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кадры сближения истребителя НАТО с самолетом Шойгу появились в сети

21.06.2017 17:36 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Видео было снято из самолета, в котором Шойгу направлялся в Калининград. После того, как НАТОвский истребитель приблизился к лайнеру с главой Минобороны, один из Су-27, сопровождавших самолет Шойгу, отогнал "Фалькон".

Минобороны РФ попросило НАТО прокомментировать инцидент, и представители Альянса, в свою очередь, ответили, что им не известно, кто находился в сопровождаемом истребителями самолете.

Также представители НАТО отметили, что в данном случае ВВС НАТО следовали стандартной процедуре, согласно которой при приближении к воздушной границе Альянса в воздух поднимаются военные самолеты для отслеживания полетов неизвестных воздушных судов.

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Опубликовано видео сближения истребителя F-16 с лайнером главы Минобороны России Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтики. Смотрите кадры воздушного...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Ужи и медянки: умеете ли вы отличать змей?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика