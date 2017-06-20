Кадры сближения истребителя НАТО с самолетом Шойгу появились в сети

Видео было снято из самолета, в котором Шойгу направлялся в Калининград. После того, как НАТОвский истребитель приблизился к лайнеру с главой Минобороны , один из Су-27, сопровождавших самолет Шойгу, отогнал "Фалькон".

Минобороны РФ попросило НАТО прокомментировать инцидент, и представители Альянса, в свою очередь, ответили, что им не известно, кто находился в сопровождаемом истребителями самолете.

Также представители НАТО отметили, что в данном случае ВВС НАТО следовали стандартной процедуре, согласно которой при приближении к воздушной границе Альянса в воздух поднимаются военные самолеты для отслеживания полетов неизвестных воздушных судов.