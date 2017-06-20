Не время стесняться: уровень эмоционального интеллекта дает шансы на карьерный успех

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Времена, когда карьерный рост был связан исключительно с уровнем профессиональных навыков, давно прошли.

Возможно, это несправедливо по отношению к нелюдимым профессионалам, которые годами оттачивают свое мастерство, живут работой, бредят высокими KPI и не обращают внимания на суету вокруг. Но добиться повышения, симпатии со стороны руководства и любви коллег гораздо проще, если ты обладаешь отточенными навыками межличностного общения. Другими словами — высоким уровнем эмоционального интеллекта, полагает Ольга Летова.

Иногда про таких людей говорят, что они пролезут куда угодно, что называется «без мыла», имея в виду карьерные достижения, конечно же.

Итак, если вы не хотите всю жизнь довольствоваться средним уровнем, средним положением и средними успехами в карьере, то имеет смысл научиться следующему.

Контролировать свои эмоции

Даже если приходится работать в условиях непрекращающегося стресса и под сильным давлением. Надо понимать, что давление и стресс растут прямо пропорционально уровню ответственности. Это значит, что если вы хотите выбиться в начальники или просто получить повышение, то тот, кто принимает решение, должен быть уверен: вы не начнете истерить при малейшем кризисе или в его предчувствии.

Что бы ни случилось, вы должны демонстрировать спокойствие, контролировать свои эмоции и избегать импульсивных реакций.

Дорого стоит и репутация среди коллег: в идеале они должны чувствовать, что именно вы — тот человек, к которому можно обратиться за поддержкой в кризисной ситуации.

Слушать так, чтобы люди верили, что их услышали

Большинства непродуктивных рабочих и личных конфликтов можно было бы избежать, если бы люди могли слышать друг друга и чувствовать себя услышанными. Поэтому умение слушать — один из главных навыков, которым стоит вооружиться, если вы хотите продвинуться по службе или просто выстроить комфортные отношения с окружающими.

Хитрость заключается в том, что, даже если чья-то идея или чей-то совет — полный шлак и никогда не будет реализован и вам это понятно задолго до того момента, как человек закончил свою мысль, вы все равно должны вести себя так, чтобы он не почувствовал себя полным ничтожеством (если он, конечно, не тролль). Наоборот, люди должны чувствовать, что их вклад имеет значение, что их услышали и поняли.

Ничего сложного здесь нет, не надо лезть из кожи вон и ни в коем случае нельзя демонстрировать снисходительность. Просто не перебивайте, выслушивайте и уважайте людей, с которыми работаете.

Почему это важно? Дело не в том, чтобы казаться милым и всем нравиться (ну по крайней мере не только в этом). Продуктивность команды сильно зависит от того, как мотивированы ее участники. Сложно представить себе высокий уровень мотивации у работников, которых игнорируют.

Не стесняться демонстрировать эмпатию

Люди не живут на работе, у всех есть проблемы и радости вне офисных стен, и они влияют на производительность, настроение и отношения между сотрудниками. У работников болеют дети, ломаются машины, случаются разводы или, наоборот, происходят радостные и волнительные события. Это нормально, и бороться с этим бессмысленно. Совет оставлять личную жизнь снаружи хорош всем, за исключением того, что он не работает.

Поэтому, даже если это вам удается, прикидываться бесчувственным роботом или социопатичным гением в большинстве случаев невыгодно.

По-настоящему хорошие боссы не выпячивают безжалостную одержимость эффективностью на первый план, потому что понимают, что их подчиненные — живые люди, и учитывают это обстоятельство.

К счастью, для проявления эмпатии особые навыки и тренинги не нужны. Просто оставайтесь человеком.

Почему это важно? Немного чуткости по отношению к ценному работнику, который переживает непростой период в жизни, обернется его лояльностью. А холодность и высокомерие приведут к обидам, злости, мелкому саботажу и в конечном счете к поиску новых работников.

Брать ответственность за свои ошибки

Ничто не помогает нам учиться и совершенствоваться так, как умение признавать свои ошибки. Почему? Потому что это позволяет отделить личность (я плохой и неправильный, и с этим уже ничего не поделать) от поступка (я совершил неправильное действие, теперь я знаю, что я сделал не так, и это поможет мне не делать ту же ошибку в будущем).

Это самый продуктивный подход, если речь идет о некритичных рабочих ошибках, которые связаны, например, с недостатком опыта по теме. Адекватное руководство это ценит.

Вместо того чтобы, сгорая от стыда, пытаться скрыть свой косяк или (еще хуже) переложить ответственность за него на соседа, покажите работодателю, что больше всего вы боитесь не наказания, а того, что не сможете проявлять инициативу и пробовать новые подходы.

Поэтому, обнаружив собственную ошибку, признайтесь в ней и как можно скорее найдите решение возникшей проблемы.

Принимать критику

Умение держать свое эго под контролем очень помогает, когда нужно принять конструктивную критику. Очень важно уметь продемонстрировать начальству, что ты не просто в состоянии выслушать критические замечания, без того чтобы не броситься на «обидчика» с ответным потоком претензий, а готов работать над собой и почти благодарен за любую обратную связь, которая этому способствует.

Разруливать конфликтные ситуации

Обычно более высокая позиция автоматически значит, что вы будете иметь дело с бесконечными и неизбежными конфликтами, возникающими то и дело даже в самом спокойном офисе по поводу и без.

И это не должно вас смущать. Если вас втягивают в такой конфликт, главное — не включаться в него эмоционально, не занимать чью-то сторону, не разобравшись, спокойно выслушать всех участников и попытаться найти максимально приемлемое для всех решение.

Это не всегда просто, но если вам удастся показать себя хорошим посредником в конфликтных ситуациях, то люди начнут думать, что на вас можно положиться, а начальству станет казаться, что вы именно тот, на кого можно спокойно переложить обязанности по разруливанию конфликтов.

Принимать уважение

Люди, умеющие контролировать свои эмоции, слушать и уважать мнение коллег, оказывать поддержку, иногда выходящую за рамки должностных обязанностей, обычно пользуются уважением в коллективе. Важно научиться это ценить и относиться к роли лидера — формального или пока неформального — адекватно: без высокомерия или ложной скромности, но и не злоупотрбелять этим уважением и доверием.