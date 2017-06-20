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Подготовка к учениям "Запад" идет по плану

21.06.2017 17:58 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 июн — Sputnik. Министры обороны Беларуси и России в среду высказались о подготовке совместных военных учений "Запад-2017", которые пройдут в сентябре.

Подготовка к учениям "Запад" идет по плану
© Sputnik / Виктор Толочко
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Учения "Запад" вызывают множество споров в странах НАТО: там заявляют о будто бы опасности подобных учений вблизи границ ЕС и отказываются прислушаться к заверениям белорусской и российской сторон об исключительно мирном характере учений.

"В установленные международными договорами сроки наши партнеры получат более детальную информацию об этом учении, как по дипломатическим каналам, так и через средства массовой информации", — рассказал в среду глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Также Шойгу добавил, что зарубежные журналисты и наблюдатели получат доступ к учениям и смогут лично там присутствовать. Отметил министр и то, что в учениях "будет задействовано значительно меньше военнослужащих и техники, чем на учениях стран НАТО в Европе".

Рассказал в среду о подготовке к учениям и глава Минобороны Беларуси Андрей Равков. "Подготовка к учениям ведется планово", — сообщил журналистам в Минске Равков.

В ходе подготовки к учениям стороны не выходят за рамки заявленного ранее бюджета, отметил белорусский министр.

Подобные учения войск Беларуси и России проводят раз в два года на территории одного из государств.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава Минобороны России заверил, что западные партнеры получат всю необходимую информацию об учениях.

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