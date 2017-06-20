Повторная экспертиза выявила алкоголь в крови у насмерть сбитого в Подмосковье 6-летнего ребенка

Следственный комитет РФ по Московской области подтвердил, что в крови ребенка, которого в Балашихе насмерть сбил Hyundai, обнаружен алкоголь. Об этом сообщается на сайте ведомства.





«Следователями регионального СК были изъяты образцы крови погибшего с установленным содержанием алкоголя и проведена молекулярно-генетическая экспертиза в Главном управлении криминалистики СК России, согласно которой кровь принадлежит малолетнему потерпевшему», — говорится в сообщении.

Также следователи произвели осмотр автомобиля обвиняемой по уголовному делу о ДТП, в салоне которого обнаружили и изъяли следы крови ребенка. Согласно выводам судебно-химической экспертизы, в указанной крови обнаружен алкоголь.

Сейчас СК намерен установить обстоятельства прижизненного употребления ребенком алкоголя.

Напомним, смертельная авария произошла 23 апреля в Балашихе. Местная жительница, управляя Hyundai Solaris, сбила шестилетнего мальчика. В результате ребенок от полученных травм умер на месте происшествия.





По словам очевидцев, женщина ехала во дворе дома № 39 в микрорайоне Павлино со скоростью 70 км/час. Прежде чем остановиться, машина протащила ребенка примерно 10 метров.

По результатам экспертизы было установлено, что «в крови погибшего обнаружена концентрация этилового спирта, которая соответствует сильной степени опьянения» — 2,7 промилле.