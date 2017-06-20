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Составлен Топ-20 приверженцев ЗОЖ в Беларуси

21.06.2017 18:35 — Разное | Ежедневник  
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Составлен Топ-20 приверженцев ЗОЖ в Беларуси

Дарья Домрачева, Александра Герасименя и Алина Талай названы самыми влиятельными приверженцами ЗОЖ в Беларуси.

Топ-20 влиятельных персон, которые внесли наибольший вклад в продвижение здорового образа жизни, составили в Белорусской федерации силового экстрима, сообщает БЕЛТА.

Первое место в списке, по мнению составителей, занимает Дарья Домрачева. Трехкратная олимпийская чемпионка повысила интерес белорусов к биатлону, и благодаря ее поддержке дважды прошел биатлонный феcтиваль "Гонка легенд".

На второй позиции в рейтинге - призер Олимпийских игр по плаванию Александра Герасименя. "Золотая рыбка", как прозвали ее болельщики, основала в Минске плавательный спортклуб для обучения детей, а в январе пригласила ребят на бесплатные мастер-классы в больших и малых городах. Усилия Александры Герасимени направлены на привлечение в спорт ребят из разных регионов страны.

Третьей в списке оказалась бегунья Алина Талай. Неоднократная чемпионка Европы регулярно встречается с юными атлетами и простыми болельщиками, а также участвует в массовых социальных забегах. Ее внутренняя энергия, открытость и позитив вдохновляют девушек и парней вести здоровый образ жизни, отмечают авторы исследования.

На четвертом месте рейтинга разместился глава Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский. Он стал инициатором наиболее масштабных ЗОЖ-проектов в Беларуси, в том числе популярного Минского полумарафона, собравшего в прошлом году около 16 тыс. участников. Среди государственных деятелей в списке приверженцев здорового образа жизни первый заместитель главы Администрации президента Максим Рыженков, который ранее являлся также первым вице-президентом НОК Беларуси. Максим Рыженков постоянный участник многих масштабных спортивных акций в Беларуси.

Особого внимания в рейтинге заслуживает белорусский паралимпиец Александр Трипуть. Его судьба не из простых. Профессиональный многоборец выжил после падения с четвертого этажа и, несмотря на нейростимулятор и инвалидное кресло, принес Беларуси бронзовую медаль в метании копья на Паралимпиаде в Рио.

В список вошли также абсолютный чемпион Беларуси по силовому экстриму Сергей Вачинский, теннисистка Виктория Азаренко, гимнастка Любовь Черкашина, легкоатлетка Марина Арзамасова и баскетболистка Татьяна Лихтарович. Компанию им составили певица и капитан гандбольной команды Анастасия Косенкова, телеведущий Павел Сыроежкин и "Мисс-Беларусь - 2008" Ольга Хижинкова. "Здоровый образ жизни становится все более популярным в Беларуси, в чем заслуга известных людей, представленных в этом списке. Важную роль играют и мировые тенденции: спорт и здоровье становятся неотъемлемой частью полноценной жизни", - отметили составители рейтинга.

 
Теги: Минск
 
 
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Дарья Домрачева, Александра Герасименя и Алина Талай названы самыми влиятельными приверженцами ЗОЖ в Беларуси.

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