Курейчик: драматургов загоняют в гетто, на большой сцене – катастрофа

Премьера спектакля по пьесе Курейчика "Подводники" состоится в Национальном академическом драмтеатр имени Горького 30 июня. Пьеса писалась на заказ, по просьбе художественного руководителя театра и режиссера спектакля Сергея Ковальчика.

По мнению Курейчика, написание пьес по заказу национальных театров должно стать более широкой практикой. Только такой алгоритм взаимодействия автор-театр может спасти ту катастрофическую, по мнению драматурга, ситуацию, которая сложилась в белорусском театре.



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"Мне кажется, основная катастрофа заключается в том, что на больших сценах академических театров почти нет национальной современной драматургии. Это катастрофа для театральной культуры как таковой. Белорусскую актуальную драматургию загоняют в какие-то гетто, в подвалы, малые сцены проекты. Говорят — нет, вам не место на большой сцене. На большой сцене будет идти классика или иностранная раскрученная драматургия", — заявил Курейчик.

Худрук театра, который рискнул выпустить пьесу Курейчика на большой сцене, согласился, что белорусская драматургия должна присутствовать на национальной сцене, но добавил, что не каждый автор сможет собрать зал.

"Не каждая пьеса и каждый автор вытянет зал на 700 мест. Я знаю точно, что если бы я ставил "Летучую мышь" у меня будет гарантированный хохот, когда Эйзенштейн начинает врать жене. А если бы рассказывал историю Ромео и Джульетты, зал бы плакал. Но в то же время я считаю, что нужно не бояться идти на эксперимент с автором. С Андреем мы выпускаем уже 4-й спектакль. И каждый раз мы как Христофор Колумб плывем не зная куда. Это добавляет драйва, потому что хочется открыть новую землю", — заметил Ковальчик.

Курейчик в свою очередь предложил Министерству культуры финансово стимулировать театры, которые решаются на постановки белорусских авторов.

"Мне кажется очень важным, чтобы министерство культуры большее финансирование направляло на белорусскую драматургию в театрах. Я все понимаю про великую мировую драматургию, но у нас реальная катастрофа на больших сценах соотношение белорусской и иностранной драматургии", — сказал Курейчик.

Полную версию разговора о репертуарной ситуации в белорусском театре и премьере НАДТ имени Горького "Подводники" смотрите на видео.