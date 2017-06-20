Сергей Варивода: Дилеры включили заднюю





Рост цен на автомобили уперся в потолок спроса. Ряд автопроизводителей снижает цены

Многомесячный тренд на увеличение долларовых цен на новые легковые автомобили близок если не к завершению, то к стабилизации. Как известно, на автомобильном рынке современной Беларуси ветер перемен уже давно дует с востока. А восток – дело тонкое.

Многомесячная борьба ведущих производителей «российских иномарок» за долю на тонущем рынке привела к беспрецедентно низкому уровню цен на новые автомобили. Цена, которую заплатили и продолжают платить, в первую очередь, участники соглашений о промышленной сборке легковых автомобилей в России публично не озвучивается. О размерах потерь можно косвенно судить лишь по результатам финансовой деятельности отдельных гигантов российского автопрома, в первую очередь, АвтоВАЗа.

Размеры этих потерь и глубина падения авторынка были бы еще больше, если бы не миллиардная (в долларах) поддержка программ стимулирования спроса со стороны российского бюджета. По прогнозам аналитиков около 750 000 новых автомобилей в России в этом году будут проданы с бюджетной поддержкой в той или иной форме. А это – половина рынка.

Тем не менее, обещанные правительством России 62 млрд. рублей на поддержку автопрома – это чаевые по сравнению с совокупными потерями в отрасли. Так что, праздник для потребителей не дешево обходится российскому бюджету и игрокам рынка.

Конечно, сегодня размер потерь уже не тот, что был в конце 2014-го и 2015 году, но уровень цен, как правило, по-прежнему не окупает затраты на производство и реализацию автомобилей. 25-процентное укрепление российского рубля к доллару за последние полтора года частично сгладило остроту проблемы, но пока не позволило ценам выйти на равновесный уровень.

И вот тренд на медленное, с оглядкой на спрос, но постоянное повышение цен, похоже, иссяк. По сообщению российского аналитического агентства «Автостат» с конца мая более десятка автопроизводителей, включая Geely, переписали ценники в сторону понижения. Очевидно, что это уже не акция, а новый тренд на рынке.

Вся эта российская история прямиком перемещается на белорусский рынок, который уже потерял свою суверенность и в условиях Евразийского союза стал, по сути, одним из региональных рынков восточного соседа. С той лишь разницей, что за долю нашего рынка никто особенно карманы не выворачивает. Отсюда и сохраняющаяся разница в ценах поставок и широте модельного ряда по отдельным маркам.

Впрочем, в целом по рынку дисбаланс цен в Беларуси и России уже не является существенной проблемой, что привело к падению доли «неорганизованного ввоза» из автосалонов соседней страны ниже 10% всего рынка новых легковых автомобилей.

Чтобы объективно оценить, насколько выросли цены на легковые автомобили в Беларуси за последний год, обратимся к данным Национального статистического комитета. Средняя цена ввезенного легкового автомобиля в январе- апреле текущего года составила 13 918 долларов США, что на 27 % выше показателя января-апреля 2016 года.

Столь существенный рост цен в условиях стагнации доходов населения и отсутствия государственных программ стимулирования спроса не мог не сказаться на импорте автомобилей. Ввоз автомобилей в Беларусь в текущем году продолжает падать ( - 43,2% к уровню января-апреля 2016 года) и по всем признакам авторынок страны в этом году идет на антирекорд, рискуя даже не достичь отметки в 40 тысяч штук (новых и «бэу»). Напомню, в тучные годы этот показатель превышал 200 тысяч легковых автомобилей.

Рост цен не только ведет к дальнейшему сокращению рынка (в стоимостном выражении импорт за первые четыре месяца года снизился на 27,9% и составил 173,5 млн. долларов), но и возвращает к жизни бизнес «перекупов» из дальнего зарубежья.

Объем ввоза подержанных автомобилей из-за пределов Таможенного союза пока еще не велик, но растет очень быстрыми темпами – в 5 раз за год!

Дальнейшее повышение долларовых цен на автомобили приведет к падению продаж официальных дилеров и местных автопроизводителей, если рынок не получит дополнительную законодательную защиту или новые импульсы в виде существенного ослабления российского рубля.

Очевидно, что текущий рынок не является равновесным. Где дно можно понять лишь убрав руки от дотационного кошелька российского бюджета. Если рука дающего не оскудеет, то рынок сможет позволить себе вялый ценовой рост с оглядкой на курс российского рубля. Но, на мой взгляд, столь существенного повышения цен, как за последние полтора года, авторынок позволить себе уже не может.

Еще раз повторюсь, что утраченная суверенность автомобильного рынка страны (почти 90 % импорта автомобилей автодилерами осуществляется из Российской Федерации), делает белорусскую историю частью истории российского авторынка. И эта история нам не безразлична с учетом грандиозных планов по производству легковых автомобилей в стране.

Пусть 90% производимых Geely Минпром и предполагает поставить на экспорт, но 10% остается для продажи внутри страны. А при полной загрузке производственных мощностей «БЕЛДЖИ» - это 6 тысяч! И это при прогнозе продаж новых легковых автомобилей на внутреннем рынке Беларуси на текущий год 26-28 тысяч штук.

При этом не стоит забывать и о планах развития производства и продаж и второго автопроизводителя – СЗАО «Юнисон». Судя по заявлениям главы российского офиса китайской марки Zotуe, этот автопроизводитель сделал ставку на организацию сборки в Обчаке .

На сегодняшний день Zotye уступают по продажам Geely в России в 2,5 раза. Но это пока. Амбициозность и гибкость частного китайского автопроизводителя Zotye не следует сбрасывать со счетов.

Авторынку страны, как воздух, нужен рост экономики и реальных доходов населения при продолжении снижения ставок по автокредитам.

А пока автодилеры «включили заднюю» и стимулируют рынок ценовыми скидками, пытаясь сохранить продажи. Праздник для потребителей продолжается. Только способных оплатить счет «наличкой» все меньше, а продаж «на заемные» все больше. Видимо, это новая нормальность авторынка.

Лишь бы покупатели и заемщики не «включили заднюю»...