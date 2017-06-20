Глава профсоюза КХЛ Андрей Коваленко рассказал, что четыре клуба лиги умеют непогашенные задолженности перед игроками за минувший сезон.



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«На данный момент долги имеют „Адмирал“, московское и минское „Динамо“, „Медвешчак“ и „Лада“. При этом минский клуб по зарплате уже рассчитывается», — цитирует Коваленко ТАСС .

Ранее КХЛ сообщила о том, что долги перед игроками имеют 12 клубов, которые должны рассчитаться с хоккеистами до 1 июля. В противном случае на них будет наложен штраф в размере 20 процентов от суммы задолженности.