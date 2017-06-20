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Профсоюз КХЛ: минское "Динамо" входит в четверку клубов, имеющих долги перед игроками
Глава профсоюза КХЛ Андрей Коваленко рассказал, что четыре клуба лиги умеют непогашенные задолженности перед игроками за минувший сезон.
«На данный момент долги имеют „Адмирал“, московское и минское „Динамо“, „Медвешчак“ и „Лада“. При этом минский клуб по зарплате уже рассчитывается», — цитирует Коваленко
Ранее КХЛ сообщила о том, что долги перед игроками имеют 12 клубов, которые должны рассчитаться с хоккеистами до 1 июля. В противном случае на них будет наложен штраф в размере 20 процентов от суммы задолженности.
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Глава профсоюза КХЛ Андрей Коваленко рассказал, что четыре клуба лиги умеют непогашенные задолженности перед игроками за минувший сезон.
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