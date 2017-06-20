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Профсоюз КХЛ: минское "Динамо" входит в четверку клубов, имеющих долги перед игроками

21.06.2017 19:35 — Разное | Tut.by  
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Глава профсоюза КХЛ Андрей Коваленко рассказал, что четыре клуба лиги умеют непогашенные задолженности перед игроками за минувший сезон.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«На данный момент долги имеют „Адмирал“, московское и минское „Динамо“, „Медвешчак“ и „Лада“. При этом минский клуб по зарплате уже рассчитывается», — цитирует Коваленко ТАСС.

Ранее КХЛ сообщила о том, что долги перед игроками имеют 12 клубов, которые должны рассчитаться с хоккеистами до 1 июля. В противном случае на них будет наложен штраф в размере 20 процентов от суммы задолженности.

 
 
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Глава профсоюза КХЛ Андрей Коваленко рассказал, что четыре клуба лиги умеют непогашенные задолженности перед игроками за минувший сезон.

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