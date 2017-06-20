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В Рейтинге лучших университетов мира БГУ поднимается, БНТУ падает

21.06.2017 20:45 — Разное | Ежедневник  
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В Рейтинге лучших университетов мира БГУ поднимается, БНТУ падает

Два белорусских вуза давно закрепились в Топ-1000 университетов мира, по версии QS World University Rankings, но тенденции развития у них разнонаправленные.

Thinktanks.by проанализировал позиции попавших в Рейтинг лучших университетов мира Белорусского государственного университета (БГУ) и Белорусского национального технического университета (БНТУ) на протяжении четырех лет.

 В рейтинге 2015 года Белгосуниверситет занимал 491-500 место, а БНТУ – 701-ю позицию. В рейтинге 2016 года БГУ занимал уже 421-430-ю позицию, а БНТУ по-прежнему находился на 701-м месте. В рейтинге-2017 Белгосуниверситет поднялся на 354-ю позицию, а БНТУ все также оставался на строчке «701+» в компании некоторых других вузов.

И вот составители презентовали  QS World University Rankings-2018 – рейтинг университетов, которые по их расчетам будут лучшими вузами мира в 2018 году. В нем БГУ вновь улучшил свою позицию, попав на 334-ю строчку. А вот БНТУ не удержался на привычном уровне и «съехал» на 751-800 место, что тоже, в общем, неплохо, но демонстрирует отличающуюся от БГУ тенденцию.

Показатели БГУ в QS World University Rankings-2018

Первое место в рейтинге-2018 занял Массачусетский технологический институт (MTI). Далее места распределили между собой также американские вузы – Стэнфорд, Гарвард и Калифорнийский технологический институт (Калтех). Английские Кембридж и Оксфорд заняли, соответственно, пятое и шестое место. Лучшее место из постсоветских вузов – 95-е – занял МГУ им. Ломоносова.

Справка:

Рейтинг лучших университетов мира (QS World University Rankings) — глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг лучших высших учебных заведений мирового значения по показателю их достижений в области образования и науки. Рассчитан по методике британской консалтинговой компании Quacquarelli Symonds (QS). Считается одним из наиболее влиятельных глобальных рейтингов университетов. Разработан в 2004 году Quacquarelli Symonds совместно с британским изданием Times Higher Education. До 2010 года был известен как The World University Rankings. 

Рейтинг оценивает университеты по следующим показателям: активность и качество научно-исследовательской деятельности, мнение работодателей и карьерный потенциал, преподавание и интернационализация. Эти показатели охватывают ключевые стратегические миссии университетов мирового значения, за которые они отвечают перед участниками процесса: академическим сообществом, работодателями, учащимися и их родителями. Ежегодно в исследовании оцениваются свыше 2,5 тысяч высших учебных заведений по всему миру. 

 
 
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Два белорусских вуза давно закрепились в Топ-1000 университетов мира, по версии QS World University Rankings, но тенденции развития у них разнонаправленные.

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