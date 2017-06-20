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Снижение налогов и отчислений в ФСЗН может «урезать» теневую экономику
21.06.2017 21:46 — Разное | Ежедневник
Бизнесменов спросили, какие меры следует предпринять, чтобы сократить сектор теневой экономики.
В ходе опроса, проведенного Лабораторией аксиометрических исследований «Новак» для Исследовательского центра ИПМ, директоров, собственников и ведущих специалистов предприятий спросили, благодаря каким мерам можно сократить теневую экономику в Беларуси.
Более половины респондентов (50, 7%) сказали, что для этого следует снизить налоги. 44,6% представителей бизнеса посчитали, что для этого следует сократить отчисления в ФСЗН.
В результате сторонники «кнута» оказались в меньшинстве. За ужесточение наказания за участие в теневом обороте высказались 29,8% опрошенных, а за усиление контроля со стороны налоговой инспекции – 18,9% респондентов.
Примечательно, что 67,9% представителей малых и средних предприятий высказались за упрощение условий ведения бизнеса в Беларуси. Но окажутся ли они услышанными?
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Бизнесменов спросили, какие меры следует предпринять, чтобы сократить сектор теневой экономики.
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