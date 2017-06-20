Пять внешних барьеров на пути развития бизнеса в Беларуси





Главным барьером для развития белорусского бизнеса являются высокие ставки налогов.

Об этом свидетельствуют результаты ежегодного опроса по проблеме развития малого и среднего бизнеса в Беларуси за 2017 год.

Он был проведен Лабораторией аксиометрических исследований «Новак» для Исследовательского центра ИПМ в апреле-мае 2017 года. Всего было опрошено 404 малых и средних предприятий частной формы собственности. Респондентами выступали директора, собственники и ведущие специалисты предприятий.

Опрашиваемым, в частности, было предложено назвать пять наиболее существенных внешних барьеров для развития бизнеса в Беларуси.

Более 52% представителей бизнеса в качестве основного барьера назвали высокие ставки налогов. На втором месте по «популярности» оказались высокие процентные ставки по кредитам. О них вспомнили около 48% респондентов. Также 39,7% бизнесменов среди основных проблем назвали изменчивое законодательство (в том числе налоговое). Сходное количество респондентов (39,4%) помехой назвали высокую арендную плату. Пятым внешним барьером для опрашиваемых представителей бизнеса стала нестабильность национальной валюты (высокая инфляция, непредсказуемые изменения валютного курса).

Кроме того, большое количество опрошенных негативно высказались по поводу обременительных административных процедур (лицензии, сертификация, проверки и пр.), коррупции, неравными условиями деятельности по сравнению государственными предприятиями, регулирования цен и недобросовестной конкуренции со стороны других участников рынка.

Вместе с тем, о том, что существующие внешние барьеры скорее преодолимы, они заставляют бизнес искать более эффективные модели и перспективны, заявило 68,5% участников опроса. Соответственно, 31,5% респондентов сообщили о непреодолимости данных препятствий, так как они ведут к сворачиванию бизнеса.

Судя по всему, невозможность что-либо противопоставить возникшим вызовам, уже негативно отразилась на бизнесе. На вопрос, «Как изменилось экономическое положение вашего предприятия за последний год?», 38,6% респондентов заявило, что оно осталось без изменений, 32,6% сказали, что оно несколько ухудшилось, а 6,7% признались в значительном ухудшении ситуации. То есть об ухудшении в целом сказали 39,3% представителей бизнеса, что является большинством.

Еще 20,3% опрошенных сообщили, что у их предприятия ситуация несколько улучшилась, а 1,7% заявили о значительном улучшении.