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Азаренко в первой после возвращения игре одержала победу
Виктория Азаренко выиграла в поединке с японкой Рисой Одзаки (74-е место в рейтинге WTA) на турнире в Мальорке.
Белорусская спортсменка впервые участвовала в турнире после годового отсутствия, но сразу же одержала победу со счетом 6:3, 4:6, 7:6.
Игра 1/16 финала началась во вторник и была прервана из-за наступления темноты. В первом сете Азаренко победила со счетом 6:3, во втором проиграла – 4:6. Третий сет также пока не сулил победу – 4:5. К счастью, поединок прервали.
Игра продолжилась в среду. Азаренко взяла подачу японки, а после отдала свою, но чудом снова взяла подачу Одзаки. На тай-брейке в напряженной борьбе белоруска выиграла со счетом 9:7. Итоговый счет – 6:3, 4:6, 7:6.
Виктория Азаренко в конце 2016-го года
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Виктория Азаренко выиграла в поединке с японкой Рисой Одзаки (74-е место в рейтинге WTA) на турнире в Мальорке.
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