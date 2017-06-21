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Новый член семьи: как собака "воротит нос" от хомячка
21.06.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Когда к собаке поднесли маленький пушистый комочек, она вытаращила глаза и пыталась отвернуть нос, спрятавшись в угол.
На протяжении 20 секунд питомец отворачивался от хомячка в хозяйских руках и так и не решился познакомиться с "маленьким братом".
На кадрах также мелькает еще одна собака, которой, наоборот, интересно новое животное, и она все время пыталась обнюхать "комочек шерсти".
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Хозяева дворняжки решили принести в дом новое животное – хомяка. Смотрите на видео, как отреагировала собака, когда ее попытались познакомить с новым "соседом".
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