﻿ Новый член семьи: как собака "воротит нос" от хомячка. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новый член семьи: как собака "воротит нос" от хомячка

21.06.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Когда к собаке поднесли маленький пушистый комочек, она вытаращила глаза и пыталась отвернуть нос, спрятавшись в угол.

На протяжении 20 секунд питомец отворачивался от хомячка в хозяйских руках и так и не решился познакомиться с "маленьким братом".

На кадрах также мелькает еще одна собака, которой, наоборот, интересно новое животное, и она все время пыталась обнюхать "комочек шерсти".

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хозяева дворняжки решили принести в дом новое животное – хомяка. Смотрите на видео, как отреагировала собака, когда ее попытались познакомить с новым "соседом".

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Пять внешних барьеров на пути развития бизнеса в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика