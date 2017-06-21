Когда к собаке поднесли маленький пушистый комочек, она вытаращила глаза и пыталась отвернуть нос, спрятавшись в угол.

На протяжении 20 секунд питомец отворачивался от хомячка в хозяйских руках и так и не решился познакомиться с "маленьким братом".

На кадрах также мелькает еще одна собака, которой, наоборот, интересно новое животное, и она все время пыталась обнюхать "комочек шерсти".