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Равков: служба по мобилизации поможет "не наступать на грабли"

21.06.2017 21:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 июн — Sputnik. Военная служба по мобилизации, которая будет введена в Беларуси, поможет в мирное время отработать многие вопросы, уверен министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков.

Поправки в законы по вопросам обороны приняла в среду Палата представителей Национального собрания. Помимо всего прочего, в поправках говорится о еще одном виде воинской службы — по мобилизации.

Равков: служба по мобилизации поможет "не наступать на грабли"
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Если мы будем иметь возможность иметь службу по мобилизации, мы будем иметь возможность в мирное время изучать, тренировать и готовиться к выполнению таких вопросов, как организация и обеспечение мероприятий мобилизации", — отметил глава Минобороны.

Министр отметил, что решение о введении нового вида службы продиктовано опытом Украины, в которой после отказа от срочной службы пришлось проводить частичную мобилизацию во время вооруженного конфликта.

Равков выразил уверенность, что служба по мобилизации поможет отработать многие вопросы в мирное время и "не наступать на грабли".

В настоящий момент в республике существуют три вида воинской службы: по призыву, контракту и в резерве.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам министра, такой вид службы поможет подготовиться в мирное время к обеспечению мероприятий по мобилизации.

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