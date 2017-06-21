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Китаец продел живую змею через ноздрю и вытащил изо рта

21.06.2017 21:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В сети набирает популярность шокирующее видео: житель города Чэнду (провинция Сычуань) У Сун демонстрирует свою выносливость и умение обращаться со змеями. На видео видно, как мужчина продевает хвост живой ядовитой змеи через ноздрю и вытаскивает его изо рта. После этого У Сун поднимает ведра с водой… глазами. Мужчина цепляет металлическими крюками за нижние веки наполненные емкости.

Пользователи гадают, зачем китаец все это делает. По словам У Суна, он занимается с 12 лет кунг-фу и с раннего детства умеет обращаться с ядовитыми змеями. Он выразил надежду, что его дело продолжит его сын. Однако ребенок без особого энтузиазма относится к увлечениям отца. 

 
 
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Житель КНР продемонстрировал на улицах города Чэнду необычные умения, повергнув в шок не только соотечественников, но и интернет-пользователей. Смотрите на видео,...

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