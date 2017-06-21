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Равков: Беларусь готова закупить еще четыре самолета Як-130
21.06.2017 20:26 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 июн — Sputnik. Беларусь не исключает возможности закупить у России очередную партию учебно-боевых самолетов Як-130, сообщил глава оборонного ведомства Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков, сообщил телеканал МИР.
© Sputnik Георгий Зимарев
Контракт на поставку четырех учебно-боевых самолетов Як — 130 российская и белорусская стороны подписали на авиакосмическом салоне МАКС-2015. И уже весной 2015 года Вооруженные силы Беларуси получили четыре российских Як-130 из России, вторую партию — еще четыре самолета — осенью 2016 года.
"У нас уже закуплено восемь Як-130. Планируем в будущем, наверное, еще четыре закупить", — сообщил Равков журналистам в среду в кулуарах палаты представителей Национального собрания Беларуси, где прошло заседание сессии нижней палаты белорусского парламента. Сегодня депутаты приняли дополнения и изменения в восемь "оборонных" законов.
Говоря об эксплуатации Як-130, министр отметил, что они активно используются в белорусской армии.
Он также пояснил, что данные закупки вооружений осуществляются в соответствии с государственными программами вооружения и государственного оборонного заказа.
Накануне стало известно, что
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Данные о закупке военной техники в стране производятся в соответствии с государственной программой вооружения.
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