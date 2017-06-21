FINANCE.TUT.BY вместе со специалистами компании « Промтрансинвест » продолжают разбираться в тонкостях страхования в проекте « На всякий случай ». Сегодня ведущий специалист отдела страхования Анна Сорока рассказывает, какое домашнее имущество можно застраховать и как получить компенсацию, если с ним что-нибудь случится.

Зачем мне такая страховка? Если посчитать «начинку» обычной квартиры — телевизор, холодильник, шкаф, шубу, новый спинниг, то получится солидная сумма. Но из-за непредвиденных ситуаций вещи могут быть уничтожены. К примеру, сосед этажом выше неудачно бросил окурок с балкона или не закрыл вовремя кран. Чтобы обезопасить домашнее имущество от порчи, страховые компании предлагают специальные полисы.

Что можно застраховать? Оформить страховку можно на все, что находится в вашей квартире, на участке или в гараже, в том числе на мебель, бытовую технику, личные вещи, посуду, строительные материалы, запчасти к автомобилю. А вот уникальные ценности, к примеру, дорогие картины, ювелирные изделия, коллекционные книги, можно застраховать только в том случае, если у клиента есть документ об оценке их стоимости. При этом жилье должно быть оборудовано специальной охранной системой с выводом на пульт милиции. Каждая вещь со временем теряет свою товарную стоимость (царапины, трещины, пятна). Поэтому не стоит рассчитывать, что страховая компания купит вам новый дизайнерский диван взамен пострадавшего. Она может возместить расходы по ремонту старого или выплатить реальную стоимость подобного предмета интерьера с учетом износа. Эта сумма однозначно будет меньше, чем в день покупки.

Какое имущество не получится застраховать? Компании не страхуют документы, деньги, ценные бумаги, марки, банковские карты, слитки и оружие. Не получится оформить полис на любые электронные носители информации, горючие смазочные материалы, любые виды топлива, растения, домашнее имущество в аварийном и ветхом состоянии. Не удастся застраховать ремонт. К примеру, купленный рулон обоев для ремонта застрахуют, а поклеенные обои — нет. У каждой компании существует четкий список вещей, за порчу или утрату которых точно не выплатят страховку. Поэтому перед тем как оформлять полис, нужно внимательно ознакомиться с правилами, которые размещены на сайтах страховщиков.

Какие существуют страховые случаи? Страховым случаем признают гибель или утрату вещей из-за непредвиденных событий, неправомерных действий третьих лиц или чрезвычайных ситуаций. Вас обокрали, соседи сверху устроили потоп, случился пожар или стихийное бедствие.

В каких еще случаях я не получу компенсацию? У компаний прописан солидный список не страховых случаев: вещь испорчена из-за естественных процессов — физического износа, окисления, появления ржавчины или плесени;

домашнее имущество было испорчено, уничтожено или украдено из-за того, что хозяин не запер двери или окна или вынес вещи за пределы квартиры;

вещи испорчены домашними животными;

электроприборы испорчены из-за перепада напряжения в сети. Однако, если из-за короткого замыкания произошел пожар, компания признает такой случай страховым;

вещи были уничтожены из-за того, что хозяин пренебрег предписаниями компетентных органов (не заменил аварийные трубы после визита работников ЖКХ, не установил пожарный извещатель, хотя инспектор МЧС обязал его это сделать). Компания может отказать в выплатах, если клиент с опозданием принесет заявление о страховом случае (позже 3-х рабочих дней). Например, если кто-то из домочадцев случайно пролил чай на дорогой ноутбук, то страховая не признает этот факт страховым случаем. Грубо говоря — сами виноваты.

И сколько будет стоить такая страховка? Клиент самостоятельно устанавливает сумму, на которую будет застраховано имущество. Размер взноса по такой страховке зависит от срока, на который вы страхуетесь, типа имущества места, где оно хранится, и многих других факторов. Например, взнос за страхование вещей на дачном участке выше, чем в квартире. Если в доме клиента есть пожарные извещатели, то он заплатит меньше. Все эти индивидуальные нюансы учтут при составлении договора, а также просчитают ваш взнос. Предположим, клиент живет в обычной квартире, оформляет страховку на год, при этом в выбранной компании у него больше нет других договоров страхования. В среднем он заплатит 25−30 долларов за страховку на 5 тысяч долларов, 55−60 долларов — на 10 тысяч, 100 долларов — на 20 тысяч. Некоторые страховщики предлагают оформить полис в рассрочку.

Какие документы нужно предоставить, чтобы заключить договор? Как правило, только паспорт. Но если вы хотите застраховать уникальные ценности, то страховая попросит опись этих вещей с указанием стоимости, заверенную компетентным экспертом. Если клиент хочет застраховаться на сумму, превышающую 50 тысяч долларов, потребуется осмотр имущества.

Какие документы необходимы, чтобы получить страховку? Мне возместят весь ущерб или только какой-то процент? После наступления страхового случая клиенту нужно обратиться к своему страховщику в срок, установленный правилами, и написать заявление. Обычно это происходит в течение 3-х дней с момента происшествия или того дня, когда стало известно о его наступлении. К нему нужно приложить список пострадавшего имущества и документы компетентных органов, подтверждающие факт происшествия. Это могут быть в том числе справки из милиции, МЧС, службы газа, ЖЭСа. Также нужно предоставить документы, подтверждающие право собственности на квартиру или дом — место страхования. Всю стоимость поврежденной вещи выплатят только в том случае, если потерпевшему удастся доказать, что износа у испорченной или похищенной вещи не было. Например, у вас украли в телевизор в день его покупки. Такие случаи скорее исключение, чем правило. Обычно страховые компании составляют смету убытков. Для каждого предмета специалист-оценщик подсчитывает его действительную стоимость: средняя цена по рынку минус процент износа, который установлен Постановлением Минэкономики № 161 от 30 сентября 2011 года. И если какая-то вещь из списка испорченных подлежит ремонту, в смету внесут именно стоимость ремонта. Иногда посчитать, какова действительная стоимость вещи (или ее ремонта), достаточно сложно. Например, тот же дизайнерский диван. Специалист-оценщик посчитал, что химчистка обойдется в 40 рублей. Клиент получил эти деньги, и отвез мебель специалистам. В процессе выяснилось, что обивка требует деликатной чистки, которая стоит не 40 рублей, а 60 рублей. В подобных случаях смело приносите чек страховщику: вам доплатят еще 20 рублей.

Как быстро выплатят страховку? Сроки выплат очень разные, но как правило, выплаты по такому виду страхования не происходят быстро. Здесь страховая — третье лицо, которое зависит от делопроизводства милиции, коммунальных служб и других компетентных органов. Допустим, вас обокрали. Расследование хищения может занять несколько месяцев. На сбор всех документов и справок уйдет еще месяц. Случился потоп по вине соседей. Дефектный акт из ЖЭСа составляется только тогда, когда все просохнет и можно будет оценить ущерб. Если клиент озадачится и быстро предоставит все бумаги, то получит деньги в течение 2 недель. От испорченных вещей можно избавляться только после того, как будут улажены все вопросы со страховой по сумме выплат. Компания может выплатить деньги клиенту, а может, по просьбе клиента, перевести их на счета организаций, которые занимаются ремонтом пострадавшего имущества.

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