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Обзор огромного Xiaomi Mi Max 2: не забудьте взять его в отпуск
Я хорошо помню времена, когда 5-дюймовые гаджеты называли планшетами, а самый первый Samsung Galaxy Note с 5,3-дюймовым экраном считали «неудобной лопатой» и смеялись, когда фотографировались с ним возле уха. Сейчас даже более огромные смартфоны не вызывают улыбки. Один из них — 6,44-дюймовый Xiaomi Mi Max 2 побывал у нас на тестировании.
Что нового по сравнению с Mi Max?
Mi Max 2 вышел ровно через год после первого гиганта Xiaomi — Mi Max. Однако эволюция получилась весьма специфической. Смотрите подробные характеристики двух устройств в таблице ниже:
Как видим, новинка получила даже более слабый процессор, чем предшественник, стала чуть больше и тяжелей.
Но не нужно забывать про особенность этого, пусть и менее мощного процессора — он очень энергоэффективный. Вдобавок к подросшему объему аккумулятора при неизменном дисплее это должно очень положительно сказаться на времени автономной работы устройства.
Если сравнивать два устройства, к плюсам новинки добавим чуть более эргономичный дизайн (благодаря округлой форме Mi Max 2 не врезается в ладонь), а также увеличенный объем оперативной и постоянной памяти (в «базе»).
Похож на расплющенный iPhone 7
Xiaomi Mi Max 2 чем-то напоминает iPhone 7, только, как будто бы расплющенный под прессом. Здесь такие же круглые торцы, похожий порт зарядки, окруженный винтиками и отверстиями динамиков, а также антенны, «уехавшие в торцы». Впрочем, подобной схожестью
Корпус металлический, монолитный, экран защищен стеклом Gorilla Glass 4, слегка закругленным к торцам (2,5D). На правом торце находятся кнопки, упругие с хорошим ходом, на левом — гибридный слот (microSIM+microSD или microSIM+nanoSIM). В отличие от прошлогоднего смартфона здесь уже используется разъем USB Type C, а не microUSB.
Из-за специфического размера пользоваться смартфоном одной рукой будет проблематично, почти во всех случаях вам придется задействовать вторую. Однако это должно и так быть очевидно людям, покупающим подобное устройство.
Увеличенный размер негативно влияет и на использование сканера отпечатков сзади — иногда руку приходится перехватывать.
Четкий, но не самый лучший экран
Full HD разрешения для 6,44-дюймовой матрицы вполне достаточно, и пиксели, если не приглядываться, не заметны. К цветопередаче, контрастности и олеофобному покрытию особых нареканий тоже нет.
А вот с яркостью могло бы быть получше. В помещении проблем никаких нет, но на солнце (которое всё-таки иногда появляется в Беларуси) картинка выцветает. Кроме того, экран заметно темнеет при более-менее сильном наклоне.
Сбалансированная начинка и невероятное время автономной работы
Не спешите ругать Xiaomi за даунгрейд процессора — его мощности вам хватит для большинства задач!
Пусть он не ставит рекордов в AnTuTu — точнее его показатели там очень скромные, однако он вполне вытягивает «танчики» на максимальных настройках с 25−40 fps, а также позволяет спокойно играть в такие игры, как Dead Trigger 2 без лагов и проседаний.
И реальные, и синтетические тесты показывают прекрасную автономность устройства. Гаджет не проживет у вас без розетки пару суток, только если вы его будете круглосуточно изматывать играми. Спасибо, Xiaomi, за комбо огромной батареи и экономичного процессора!
Очень неплохая камера
От устройства этой ценовой категории не стоит ждать чудес, однако большинству пользователей камера Mi Max 2 понравится. 12-мегапиксельный модуль неплохо справляется даже с ночными снимками. Дневные кадры, особенно в хорошую погоду, выходят и вовсе хорошо. Смотрите примеры:
Единственное субъективное нарекание — расположение камеры, к которому, возможно, нужно будет привыкнуть. Из-за, того, что она находится в самом углу, ее можно случайно закрыть пальцем (после чего придется чистить).
Фронтальная камера с прошлого года не поменялась. Здесь всё тот же 5-мегапиксельный модуль с довольно средним качеством снимков. Даже при хорошем искусственном освещении видны следы «замыливания»:
Пора в отпуск!
Нам показалось, что Xiaomi Mi Max 2 может быть отличным компаньоном в летнем отпуске.
Во-первых, из-за своего длительного времени автономной работы и большого четкого дисплея — можно несколько часов смотреть фильмы или играть в самолете/поезде/автомобиле.
Во-вторых, здесь довольно неплохая для подобных устройств камера, большой объем памяти (64/128 ГБ) для сохранения большого количества снимков и видео, а также возможность использования двух SIM-карт (местной для интернета и своей в роуминге).
В-третьих, огромный смартфон вполне можно использовать в качестве веера или козырька от солнца :).
В итоге
Xiaomi Mi Max 2 — это отличная эволюция прошлогоднего большого гаджета китайского производителя. Но следует помнить, что этот девайс, как и предшественник, — довольно нишевый продукт. Его купят те, кому нужен симбиоз большого, четкого дисплея, мощности смартфона и времени автономной работы планшета. Те, кого не смущает, что устройством нужно пользоваться с помощью двух рук.
В плюсы Mi Max 2 занесем качество материалов и сборки смартфона, его достаточную для большинства задач производительность, неплохую камеру и выдающееся время работы без подзарядки. В минусах — довольно посредственный дисплей и отсутствие защиты от воды.
Что касается цены устройства, то она ожидается в Беларуси на уровне 700 рублей.
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Большой металлический смартфон Xiaomi работает невероятно долго.
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