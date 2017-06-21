Торгпред РФ: Беларусь ― третья среди всех торговых партнеров России /

Россия для Беларуси, как и Беларусь для России — это ключевые торговые партнеры, и на данный момент эта тенденция только укрепляется, отметил собеседник Sputnik.

"У нас на данный момент рекордный товарооборот среди стран СНГ, и Беларусь устойчиво занимает четвертое, а если иметь в виду транзитный потенциал Нидерландов, то реально третье место среди всех торговых партнеров в мире для Российской Федерации. И то, что Беларусь реально давным давно участвует во всех наших программах, в том числе и импортозамещения, это медицинский факт", — отметил Артюшин.

Сегодня обе страны действуют в рамках Единого экономического пространства, этот "эволюционный путь" был пройден с 1992 года, когда было подписано соглашение о свободной торговле между Беларусью и Россией. Поэтому в нынешнем году отмечается юбилей не только дипломатических, но и торгово-экономических отношений двух стран.

Сегодняшний этап этой эволюции — это Единое экономическое пространство, национальный режим в торговле и максимальная взаимная работа по снятию ограничений при перемещении товаров и услуг между двумя странами. Но пока, по словам торгпреда, у России и Беларуси "не все в порядке" с техническими регламентами Таможенного союза и Единого экономического пространства.

"Когда мы придем к совершенству и будем иметь четкий пакет документов, идентифицирующих предприятия и позволяющих без ограничений воспринимать национальный режим в торговле, когда у нас поставка из Ивановской области в Смоленскую не будет отличаться ничем от поставки из Минской области в Смоленскую, я думаю, у нас даже не будет темы для разговора, у нас будут единые программы импортозамещения", — сказал Артюшин.

В качестве яркого примера взаимодействия двух стран торгпред России привел производство белорусских тракторов, в котором задействованы многие российские компании.

"Мы говорим "белорусский трактор", но сталь "северсталевская", двигатель ярославский, куча деталей поставляется из Санкт-Петербурга и Калининграда, и вообще география поставок — от Калининграда до Иркутска", — рассказал Артюшин.

В свою очередь, Минский моторный завод сегодня имеет устойчивые поставки в ряд производств в Российской Федерации, связанных с созданием самодвижущихся механизмов. По словам торгпреда, это нормальное явление, которое называется специализацией. Таким образом, те возможности, которые есть у каждого производителя, используются наилучшим образом.

Беседу с торговым представителем Российской Федерации в Беларуси Константином Артюшиным слушайте на радио Sputnik Беларусь.