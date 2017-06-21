Работа над спектаклем велась с 2012 года. Идея поставить спектакль по мотивам драматических событий на советской подводной лодке К-19 возникла у Ковальчика еще в 2012 году. Этой идеей он поделился с драматургом Андреем Курейчиком, который оформил исторический сюжет в пьесу.

По мнению Курейчика, эта история — реакции и поступков человека в экстремальной ситуации — актуальна и в наше время.

"Подводная лодка — это своеобразный срез мира. Там люди разных национальностей, которые оказались в одном пространстве. Они сталкиваются с геополитической реальностью, они не виноваты в ней. Но вынуждены думать, что несут важную оборонительную миссию, спасают мир. В какой-то момент они понимают, что наступает момент катастрофы. И что все эти враги — совсем не враги. У нас в пьесе есть момент, когда возникает дилемма — принять или не принять американскую помощь, когда надо принять решение — можно погибнуть, а можно открыться миру и избежать катастрофы", — объяснил свой посыл Курейчик.

По словам режиссера спектакля, художественного руководителя театра Сергея Ковальчика, "Подводники" стали самой дорогой постановкой за время его руководства театром.

"Мой гонорар тут ни при чем", — пошутил Курейчик.

Львиная доля средств ушла на создание декораций: на сцене будет воссоздан разрез подводной лодки, три яруса, на которых будет разворачиваться действие. Консультантом спектакля стал капитан I ранга в отставке Владимир Ворошнин.

"Он помог нам разобраться в каких-то профессиональных особенностях, куда ходить, как делать, как можно обращаться. Если взять правду документальную и театральную, я пытался достичь середины, чтобы театральная правда не противоречила документальной, чтобы это было убедительно и не стыдно перед подводниками", — рассказал Ковальчик.

По его словам, в ходе репетиций ему пришлось изменить жанр постановки, человеческие эмоции и небольшая любовная лирика придали спектаклю объем и превратили из катастрофы в полифоническую хронику несостоявшейся трагедии. Такая многогранная и одновременно простая история — о чувствах и поступках — должна быть интересна всем без исключения зрителям.

"Я не понимаю современного театрального менеджмента, который говорит: какая у тебя целевая аудитория? Я для всех спектакль ставлю. Театр — это дом, и в этом доме должны себя уютно чувствовать все поколения, чтобы потом после спектакля было о чем поговорить", — заметил Ковальчик.

К-19 была первой советской ракетоносной атомной подводной лодкой. 4 июля 1961 года, когда подлодка находилась на стометровой глубине в Северной Атлантике, в 100 милях от американской военно-морской базы в районе норвежского острова Ян-Майен, на ней сработала аварийная защита реактора. Авария могла привести к взрыву лодки, а впоследствии — к глобальной экологической катастрофе — радиоактивному отравлению вод Мирового океана. Командир подлодки дал команду на всплытие и принял решение из подручных материалов смонтировать трубопровод, дублирующий поврежденный участок системы охлаждения. В течение двух часов, находясь в зоне воздействия радиации, подводники без защитных костюмов, в армейских противогазах, которые не защищают от излучения, смонтировали систему охлаждения и спасли подлодку.

В ходе ликвидации аварии 42 члена экипажа получили большие дозы облучения. К вечеру 4 июля с К-19 на две подлодки были эвакуированы 65 моряков, а еще через день ее оставили все члены экипажа. Перед этим механизмы атомного ракетоносца были приведены в нерабочее состояние. Долгое время авария 1961 года на К-19 была засекречена.