Приняв твердое решение о разводе, я понимала, что лёгкой моя жизнь не будет. Но знала абсолютно точно: впереди меня ждёт интересная жизнь с массой новых событий, интересных встреч и, естественно, новый надежный и порядочный мужчина.

Перечитав горы современной литературы, я точно знала, что над каждым достижением своей жизни нужно долго и упорно работать, и тогда результат не заставит себя ждать. Проанализировав возможные пути решения проблемы своего временного одиночества, я решила пойти по самому легкому из них и зарегистрировалась на популярном сайте знакомств. Включив смекалку, решила использовать креативный вариант анкеты, объявив себя «заядлой автомобилисткой», имеющей «привлекательные зеркала заднего вида» и «разгоняющейся до сотни достаточно быстро». Употребив ещё пару-тройку необычных, но емких сравнений, осталась довольна своим чувством юмора. Анкета получилась интересной, хоть и тонких, едва заметных шуток в ней хватало. Могу сказать, что юмор этот получил массу восторженных откликов в сети.



fishki.net

Предложения о встрече не заставили себя долго ждать. И я, отправив ребёнка в загородный оздоровительный лагерь, решила активно «работать» над исправлением своей жизненной ситуации. И тут началось все самое интересное! Каких только кавалеров у меня не было: высоких, коренастых, накачанных, тощих, интеллектуальных и не очень, обеспеченных, щедрых, прижимистых. Но у всех была одна и та же особенность: они хотели общаться с ухоженной миловидной женщиной, но не желали брать на себя никакие обязательства. Именно на этом заканчивались все мои знакомства, ведь через час-полтора после встречи почти все кавалеры предлагали сходить к ним в гости «на чай». Видели бы вы их искреннее недоумение, когда я спокойно, но уверенно им отказывала! Мужчины не могли понять, почему это я отказываюсь и что в этом такого неприличного.

Однажды очередной знакомый, пригласив меня в хорошее кафе, сказал после ужина, что живёт в доме над этим кафе. Я согласилась подняться к нему, оговорив заранее условие, что мы «точно будем смотреть кино». Кино, конечно, было, но этот мужчина пыхтел, сидя в кресле, ворочался, задавал нелепые вопросы. Я ретировалась, уехав на такси.

Были «женихи» более воспитанные. Например, один из них возил меня купаться на озеро, прикупив в качестве бонуса шоколадок и конфет. На суше все было прилично, но в воде кавалер начал распускать руки, нахваливая моё ухоженное тело.

Был один ухажер, который предложил погулять по вечернему городу, а потом «случайно» оказался у подъезда своего дома, где он жил в одной квартире с родителями. Когда я отказалась за полночь идти к нему «в гости», человек запросто пожелал мне спокойной ночи и пошёл домой.

Разозлившись сама на себя, я несколько раз удаляла анкету с сайта знакомств, заменяла свой креативный текст на стандартный «цвет глаз, длина волос, интересы». Результат всегда был одинаковым.

Могу ещё долго рассказывать истории своих знакомств с мужчинами, ведь тема поиска «второй половинки» была актуальна для меня не один год. Но вот понять мотивов поведения мужчин я так и не смогла.



anekdoty.ru

Только не подумайте, что я закомплексованная либо имеющая какие-то психологические трудности особа. Отнюдь. Просто есть некий внутренний «тормоз», не позволяющий опускаться до секса с первым-вторым-пятым-десятым встречным. Есть в моей голове понятия о приличии, не позволяющие падать в объятия всех, кому этого хочется. Пусть даже есть место для ухаживаний, длящихся пару часов. А этого достаточно, по меркам некоторых мужчин. И неважно, сколько мне лет, ведь я не считаю себя никчемной. Я, конечно, хотела бы встретить друга, но только такого, которому я была бы интересна как человек, имеющий определенный жизненный опыт, с которым можно найти общие темы для разговоров, вместе организовывать досуг, разделить схожие жизненные интересы.

Так почему же многие мужчины живут по принципу «лезь ко мне в постель, там и познакомимся»? Вряд ли я смогу найти для себя ответ на этот вопрос, ведь мужчины и женщины — это две далёкие планеты…

Идею найти «половинку» я давно оставила. Видно, не судьба. Решила, что буду строить карьеру, растить сына, радоваться жизни. И у меня это получается. Тяжело, конечно, бывает, но я не жалуюсь.

Права была великая Фаина Раневская, сказав, что «вторая половинка есть у мозга, ж… ы и таблетки». А я, как и автор этих строк, «изначально целая».