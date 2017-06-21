Такая разная Америка: что мы увидели во время большого путешествия по США

Мы продолжаем большой цикл публикаций о путешествии журналистов TUT.BY через всю Америку на автомобиле, выходящий при поддержке « Корона Техно ». В первом материале были наши путевые заметки — мы рассказали, как ехали, где жили и чему удивлялись. А сейчас смотрите «дорожный» фотоотчет о США. Каждый кадр здесь — это небольшая история.





Таким встретил нас Нью-Йорк 5 мая. Дождь, 9 градусов тепла и при этом огромное количество людей в центре — на Таймс-Сквер. Обратите внимание на то, сколько такси на улице мегаполиса. Кстати, об одном необычном таксисте мы расскажем уже в следующем репортаже!





А это пара, делавшая селфи на фоне Бруклинского моста и небоскребов Манхэттена. Сюда мы заехали в наш последний вечер в Нью-Йорке. Кстати, не так далеко отсюда находится знаменитый Брайтон-Бич, о котором у нас также будет отдельный материал.





В Америке почти нигде нельзя останавливаться на обочине, поэтому очень много кадров Дима Брушко делал прямо из окна автомобиля. Как, например, этот — по дороге из Нью-Йорка в Буффало. Обратите внимание: природа в этих краях очень похожа на белорусскую.





Мы хотели увидеть разную Америку, а не только небоскребы и красивую природу. Этот кадр сделан на одном из перекрестков в заброшенном районе Детройта. Атмосфера там была такая гнетущая, что было страшно выходить из автомобиля. Как вы думаете, для кого было предназначено это кресло?





Чикаго показался нам «чисто вымытым и очень свежим Нью-Йорком». А еще его называют «городом ветров» — этим с благодарностью пользуются владельцы парусных яхт. Кадр сделан со смотровой площадки небоскреба Уиллис-тауэр (412 метров).





А так Чикаго выглядит ночью. Кстати, из этого города у нас будет сразу два репортажа. Один — из знаменитой пожарной части.





Одно из самых понравившихся нам мест в США — Техас. На фото — прогон скота в историческом центре города Форт-Уэрт. В Техасе мы побывали на настоящем ранчо и узнали про особенности покупки и ношения оружия. Здесь можно спокойно встретить человека с пистолетом на улице, а на стрельбище родители приводят даже 8-летних девочек.



Фото сделано на Samsung Galaxy S8.

А это атмосфера в одном из реально работающих баров Форт-Уэрта. Как будто из фильма про ковбоев!





Снимок был сделан на заброшенном ныне участке легендарного американского шоссе 66 (Route 66) в Нью-Мексико. Сейчас трассы, объединявшей когда-то Чикаго и Лос-Анджелес, уже не существует, однако кое-где остались ее «исторические» части, вроде этой.





Снимок с особой историей.

Каждый вечер по дороге к очередному мотелю Дима Брушко не выпускал из рук камеры, стараясь поймать красивый предзакатный кадр.

И вот как-то мы увидели, как справа вдалеке едет товарный поезд, и резко съехали на кусок дублирующей трассы. Это была та самая Route 66 — полностью пустая и идущая прямо возле железнодорожных путей.

Мы приблизились к локомотиву, и машинист, заметив, что его снимают, дал длинный гудок. Мы просигналили в ответ, и опять услышали гудок поезда. В итоге родился такой прекрасный снимок.





Гранд-Каньон — вероятно, одно из самых красивейших мест на земле. Отдельный фоторепортаж будет посвящен этому национальному парку и особенностям его работы. Вообще, природа в США очень красивая. Ниже — несколько кадров из этого и других американских нацпарков, которые мы проехали по пути.

























На фотографии — «тот самый знак» в Лас-Вегасе, возле которого все фотографируются. Если можно было бы повернуть кадр правее, то открылась бы длинная очередь из туристов, желающих сделать заветный снимок.





Плотина Гувера — одно из самых впечатляющих творений человека. Огромное сооружение построено неподалеку от Лас-Вегаса еще в 1935 году и разделяет два штата с разными часовыми поясами. А еще дамба «засветилась» в «Трансформерах».





Жара, почти полное отсутствие зелени и длинные прямые дороги. Такой запомнилась нам Долина Смерти в Неваде. Песок в низине посередине кадра — вероятно, бывшее русло реки. Здесь останавливаться на обочине не запрещалось, но долго выдержать 40-градусную жару было сложно.





Наш «америкомобиль» после преодоления Долины Смерти. Из +44 днем мы приедем к вечеру в горы, где лежит снег. Такая вот разная Америка.





Знаменитый деревянный канатный трамвай в Сан-Франциско — городе сумасшедших холмов. Это единственная сохранившаяся городская сеть подобного транспорта в мире. Ждите репортаж из самого сердца канатного депо!





Сельскохозяйственные работы в Калифорнии. По нашим наблюдениям, работают здесь в основном мексиканцы. Кроме того, в центральной части штата очень много виноградников (знаменитое калифорнийское вино) и фруктовых деревьев.





А это — пирс в Санта-Круз, Калифорния. Сооружение, стоящее на деревянных сваях, уходит далеко в океан, и его облюбовали морские львы и котики.





Вид с обочины знаменитого 1-го шоссе, идущего вдоль побережья Калифорнии. К сожалению, нам не удалось проехать по нему полностью из-за обвала камней, случившегося за пару дней до нашего приезда, однако отдельный фоторепортаж об этом месте все-таки будет.





Папа с дочками сидит на пирсе в Санта-Барбаре, Калифорния. Несмотря на конец мая и солнечную погоду, здесь было довольно зябко. В самом океане тоже не особо поплаваешь — ноги сразу же сводит от холода.





Снимок сделан в один из последних дней нашего большого путешествия. Это еще один пирс в Калифорнии, на сей раз в Санта-Монике (Лос-Анджелес). На пирсе находится небольшой парк развлечений с колесом обозрения. Даже в 10 вечера тут очень много взрослых и детей. Здесь же находится знак «конец трассы 66».





А мы продолжаем публикацию материалов нашего большого путешествия. В начале следующей недели ждите репортаж о необычном нью-йоркском таксисте-эмигранте!

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