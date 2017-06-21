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За три года средняя площадь квартир в новостройках стала меньше на размер кухни в хрущевке

22.06.2017 09:00 — Разное | Tut.by  
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Тенденции на рынках недвижимости в Москве и Минске весьма схожи, пусть и масштабы разные. По данным российских аналитиков, за три года средняя площадь квартир в столице РФ уменьшилась почти на четверть — с 91 до 69 кв. м, а количество проектов, в которых есть студии, в массовом сегменте выросло в семь раз. В Минске за три года средний метраж квартир в новостройках уменьшился на размер кухни в хрущевке.

В июне 2014 года средняя площадь квартир-новостроек составляла порядка 81 кв. м, а сейчас этот показатель снизился до 76 кв. м, — такие данные приводят аналитики ГК «Твоя столица».

— По сравнению с летом 2014 г. и предложение малогабаритных квартир-новостроек площадью от 27 до 34 кв. м заметно увеличилось. В июне 2014 г. самой маленькой студией была 30-метровая. Причем предлагались такие лишь в одном доме и в небольшом количестве. Стоимость квадратного метра оценивалась застройщиком в 1 700 USD. В итоге стоимость квартиры находилась на уровне 51 тыс. USD. И это просто голые стены, где еще надо было сделать полноценный ремонт. При этом ни о какой скидке со стороны застройщика говорить не приходилось — такие квартиры раскупались на ура и так, — говорят специалисты «Твоя столица — Новостройцентр». — Сейчас же покупателям доступны малогабаритные квартиры от 27 кв. м уже в 4 проектах, по цене кв. м в районе 1000−1200 USD, в зависимости от проекта, стадии строительства, наличия отделки и т. п.

В Новой Боровой сейчас продают самые крошечные квартирки. Студия площадью 25−26 квадратных метров стоит 36 тысяч долларов. По 1440 долларов за квадратный метр.


Картинка с сайта застройщика

Мебель — встроенная кухня, обустроен санузел. Шкафы, диван и стулья, что на картинке, в цену квартиры не входят. Зато будет подключена стиральная машина, холодильник, духовой шкаф и варочная поверхность.

Квартиру площадью 27 квадратных метров предлагают приобрести в мансардном этаже на Мавра (недалеко от метро "Пушкинская") за 30,5 тысячи долларов.


План малометражки в мансарде — с сайта застройщика

В квартире кухня будет крохотная, но отдельная. Отделка, правда, не предусмотрена.


Уручский-2

В Уручском-2 на Лопатина были малометражные квартиры — 28−34 квадратных метра общей площади. Дом уже во-вот будет сдан. В отделе продаж сообщили, что за полтора года продаж разошлись все маленькие квартиры, самая дорогая обошлась покупателю в 32,5 тысячи долларов.


Сейчас малометражки продают в строящемся доме возле метро "Михалово" по 1200 долларов за «квадрат». Самая дешевая квартира в доме — площадью 27,7 квадратного метра предлагается за 33,3 тысячи долларов при единовременной оплате. 29,6 «квадрата» — за 38,5 тысячи; 33,4 квадрата — 38,4 тысячи.


Три года назад площадь однокомнатных квартир стремилась к 50 квадратным метрам, встречались даже 60-метровые "однушки". В проектах последнего года она стремится к 38 «квадратам». Самый распространенный метраж — 40−45. 70−80-метровые «двушки» с трудом находят своих первых владельцев, тогда как двухкомнатные квартиры площадью 50−60 квадратных метров востребованы.

Меньше площадь, дешевле метр — это то, что хотят сейчас покупатели новостроек.


— За последние 3 года предложение новостроек сместилось в эконом-сегмент, — рассказывает руководитель «Твоя столица — Новостройцентр» Наталья Раденя. — Основной спрос сконцентрирован на домах классов «эконом» и «стандарт». При этом большинство покупателей на первое место ставят уже не стоимость, а степень готовности дома. Это подтверждается и проведенным нами опросом потенциальных покупателей.

В разрезе классов качества структура предлагавшихся на продажу в 2014 году и в настоящее время новостроек изменилась существенно. В ответ на переориентацию спроса на сегмент максимально низкого по стоимости жилья на 44% увеличилось количество новостроек класса «эконом». В то же время класс «стандарт» уменьшился на 43%. Но даже и после этого он продолжает оставаться самым многочисленным на рынке — ему принадлежит практически половина всего рыночного предложения новостроек.

 
Теги: Минск
 
 
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