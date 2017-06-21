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Конкурс "Дачная переделка" - расскажите о своем дачном доме и выиграйте приз

22.06.2017 09:00 — Разное | Tut.by  
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Отдых на даче — то, что любят сотни тысяч белорусов. Но прежде чем сотки со строением превратятся в уютное место для загородного отдыха, нужно постараться: сделать ремонт в старом дачном доме, а возможно, и вовсе снести старый дом, чтобы возвести новый и привести в порядок участок.

Многим интересно, как с этим справились другие, чтобы вдохновиться на покупку участка или собственную переделку. TUT.BY объявляет конкурс: поделитесь рассказом о дачной переделке и выиграйте один из призов от нашего партнера.

Мы ждем от вас:

— текст в формате doc (рассказ и указание приблизительной стоимости переделки или строительства);
— горизонтальные фотографии в формате jpeg (не коллажи) — не более 20 штук, максимальный размер по большей стороне снимка — 1200 пикселей (принимаем не ссылки для скачивания, а прикрепленные файлы). Фото дачи «до» и «после» переделки;

В письме обязательно укажите свое имя и номер телефона. Ваши заявки на участие ждем на электронный ящик peredelka@tutby.com до 24 июля 2017 года.

Победителя традиционно выберут читатели TUT.BY на голосовании, создатель самого душевного рассказа о своем доме получит подарок от компании JYSK — шесть подарочных карт на сумму 100 BYN каждая:

Партнер проекта:

В JYSK открылся дачный сезон! В магазинах JYSK уже доступен летний ассортимент товаров для дома, дачи и сада.
А 22 июня в Минске откроется 3-й JYSK, и в это день — 30% скидка на ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ товаров во ВСЕХ МАГАЗИНАХ сети.

 
Теги: Минск
 
 
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