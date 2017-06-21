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В БНТУ бывшие работники присвоили около пяти тысяч долларов: трудоустраивали «мертвые души»

22.06.2017 09:16 — Разное | Ежедневник  
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В БНТУ бывшие работники присвоили около пяти тысяч долларов: трудоустраивали «мертвые души»

фото: 2017god.com

Экс-сотрудники вуза фиктивно трудоустраивали безработных, фактически «мертвые души, и присваивали их зарплату.

Бывших сотрудников Белорусского национального технического университета задержали за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями. Как установило следствие, должностные лица на протяжении многих лет похищали университетские деньги.

В частности, они искали безработных, которым был нужен трудовой стаж, и трудоустраивали их. В реальности же трудоустраиваемые граждане не работали, а должностные лица получали зарплаты «мертвых душ». Деньгами распоряжались по своему усмотрению, поскольку банковские карточки «работников» находились у них же.

Как сообщили в ГУВД, ущерб составил более 94 млн неденоминированных рублей (по нынешнему курсу около пяти тысяч долларов). Работникам вуза грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права заниматься определенной деятельностью.

 
 
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Экс-сотрудники вуза фиктивно трудоустраивали безработных, фактически «мертвые души, и присваивали их зарплату.

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