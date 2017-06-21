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Названы лучшие двигатели 2017 года

22.06.2017 09:27 — Разное | Tut.by  
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Организаторы международного конкурса «Лучший двигатель года» (International Engine of the Year) опубликовали список победителей 2017 года. Лучшим мотором второй раз подряд назвали 3,9-литровый агрегат V8 компании Ferrari, пишет Autonews.


Эта «восьмерка» с двумя турбинами устанавливается на суперкар Ferrari 488 GTB и его открытую версию Spider. Двигатель развивает 670 л.с. и 760 Н·м крутящего момента, который доступен с трех тысяч оборотов в минуту. В общем зачете итальянский агрегат набрал 251 очко — на 35 баллов опередив своего ближайшего преследователя в лице трехлитровой «турбошестерки» Porsche, которая устанавливается на модель 911. Кроме того, двигатель Ferrari победил в номинациях «Спортивный двигатель» и «Двигатель объемом от 3 до 4 литров».

Звания «Новый двигатель года» удостоилась гибридная силовая установка суперкара Honda NSX второго поколения, которая опередила по очкам двухлитровый дизель из линейки Mercedes-Benz E-Class и 2,9-литровый бензиновый битурбо V6 от «заряженного» седана Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Verde. Состав японской установки включает 3,5-литровую твин-турбо «шестерку», три электромотора и девятиступенчатый «автомат». Суммарная отдача агрегатов составляет 573 лошадиные силы.

Силовая установка компании Tesla Motors заняла первые места в двух категориях — «Зеленый двигатель» и «Электрический двигатель».

Трехцилиндровый турбоагрегат Ford EcoBoost в десятый раз победил в номинации «Двигатель объемом до 1 литра». В категории моторов «от 1 до 1,4 л» лучшим снова стал 1,2-литровый двигатель PSA Peugeot Citroen. В номинации «от 1,4 до 1,8 л» выиграл 1,5-литровый трехцилиндровый мотор, входящий в состав силовой установки гибрида BMW i8.

 
 
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Лучшим мотором второй год подряд признали 3,9-литровый восьмицилиндровый агрегат Ferrari, развивающий 670 лошадиных сил.

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