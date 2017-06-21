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Новейшие китайские броневики для Беларуси попали на видео

22.06.2017 09:39 — Разное | Tut.by  
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Китайские бронемашины CS/VN3 предназначенные для быстрого развертывания и проведения специальных операций попали на видео во время переброски их из   Национального аэропорта Минск. Сюжет опубликовал телеканал ВоенТВ.

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Всего военные планируют получить до 30 таких машин, рассказал заместитель министра обороны по вооружению Сергей Симоненко. В первую очередь они пойдут на оснащение сил специальных операций.

Напомним, что CS/VN3 способен развивать скорость по шоссе до 100 км/ч благодаря двигателю мощностью 245 л. с. Клиренс бронемашины в 400 мм и колесная формула 4×4 обеспечивают ей высокую проходимость.

Броня способна защитить экипаж от огня легкого стрелкового оружия и осколков снарядов. Как сообщает ВоенТВ, помимо пулеметного вооружен на броневики может устанавливаться управляемое противотанковое вооружение.

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Теги: Минск
 
 
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Всего белорусы планируют получить до 30 таких машин и в первую очередь они пойдут на оснащение сил специальных операций.

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