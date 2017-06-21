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В литовском Сейме призывают обратиться к Польше, Латвии и Эстонии по поводу БелАЭС

22.06.2017 09:47 — Разное | Ежедневник  
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В литовском Сейме призывают обратиться к Польше, Латвии и Эстонии по поводу БелАЭС

фото: Reuters

Группа литовских парламентариев предлагает, чтобы Сейм официально обратился к политикам Польши, Латвии и Эстонии с призывом присоединиться к инициативе блокировать строящуюся в белорусском Островце Белорусскую АЭС (БелАЭС).

В соответствии с проектом, парламентариев соседних стран предлагается просить о принятии решений, "которые не позволят электроэнергии, поставляемой с небезопасных атомных электростанций, попадать в электросистемы стран Балтии и Польши". 

После принятия резолюции парламентариев Латвии, Эстонии и Польши предполагается призвать обратиться совместно в Европарламент (ЕП) и Еврокомиссию (ЕК), пишет DELFI.lt.

Проект резолюции вносят консерваторы Жигимантас Павилёнис, Лауринас Кащюнас, Габриэлюс Ландсбергис, Дайнюс Крейвис, "крестьяне" - председатель Экономического комитета Сейма Виргиниюс Синкявичюс, председатель Комиссии по энергетике Виргилиюс Подерис, председатель Комитета по национальной безопасности и обороне Витаутас Бакас. 

На прошлой неделе Сейм законодательно закрепил, что БелАЭС является небезопасной и представляет угрозу для национальной безопасности, окружающей среды и здоровья жителей Литвы. Цель этого закона - обосновать ограничения импорта электроэнергии. Российская корпорация "Росатом" строит БелАЭС в 50 км от Вильнюса. 

Правительство Литвы утверждает, что работы ведутся без соблюдения стандартов безопасности и природоохраны. Минск эти претензии отрицает.

 
Теги: Минск
 
 
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Группа литовских парламентариев предлагает, чтобы Сейм официально обратился к политикам Польши, Латвии и Эстонии с призывом присоединиться к инициативе...

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