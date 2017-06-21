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Политолог: какие вопросы рассмотрят в Минске главы МИД ЦЕИ

22.06.2017 10:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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На встрече министров иностранных дел стран Центрально-Европейской Инициативы в председательствующем в этом году Минске будут рассмотрены как рутинные вопросы, так и подняты актуальные темы работы всей платформы ЦЕИ, уверен политолог Евгений Прейгерман.

"Из рутинных вопросов: выбор страны-председательницы ЦЕИ на следующий год и формирование бюджета Фонда сотрудничества ЦЕИ. Тематические вопросы будут также подняты, исходя из лозунга председательства Беларуси "Совместимость в Большой Европе" — поиск путей облегчения контактов сотрудничества, таких как транспортно-логистическая тематика, упрощение таможенного оформления для малого и большого бизнеса", — рассказал Прейгерман в ходе пресс-конференции в МПЦ Sputnik.

Одним из основных вопросов станет для министров тема реформирования ЦЕИ. Уже более 10 лет не пересматривались основополагающие документы самой организации. В последнее время поднимался вопрос о потере идентичности самой организации, но сегодня пришло понимание, что от таких организаций может зависеть очень многое.

"И ценность ее в том, что она не является слишком политизированной, в нее входят страны из различных блоков и организаций, стран ЕС и стран, заявивших о стремлении в вступление в ЕС, уникальность же Беларуси в том, что она представляет не только саму себя, но и еще представляет интересы интеграционных объединений типа ЕАЭС, в которые она входит", — выразил уверенность политолог.

Беларуси, как малой стране, стоит быть членом как можно большего количества международных организаций и интеграционных объединений, чтобы микшировать мнения стран соседей по острым проблемам, например таким, как строительство атомной электростанции, считает Прейгерман.

"Когда другие, в том числе малые страны используют ресурс своих организаций для того, чтобы влиять на нас, мы никаким другим образом ничего не можем противопоставить, кроме как входить максимально активно в интеграционные образования для того, чтобы балансировать контрвлияние", — рассказал политолог.

Сегодняшнее председательство Беларуси в ЦЕИ дает пример того, как страна может продемонстрировать возможности выступать площадкой продвижения различных совместных инициатив как стран Европейского Союза, так и государств, входящих в объединения СНГ и ЕАЭС.

Подробнее об оценке деятельности организации стран Центрально-Европейской Инициативы и возможностях Беларуси проявить себя на международной арене смотрите на видео пресс-конференции руководителя экспертной инициативы "Минский диалог" Евгения Прейгермана.

 
Теги: Минск
 
 
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Встреча глав МИД в Минске – возможность для Беларуси показать себя как площадку для ведения переговоров и выдвижения инициатив – как для стран ЕС, так и для...

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