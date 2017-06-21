|
Основатель Alibaba спрогнозировал сокращение рабочей недели до четырех дней
Глава корпорации Alibaba, китайский миллиардер Джек Ма прогнозирует, что в течение 30 лет рабочий день на планете вероятно сократится до 4 дней в неделю и до 4 часов в день. Об этом предприниматель
— В ближайшие десятилетия человек будет работать только четыре часа в день и, может быть, четыре дня в неделю. Мой дед работал в сельском хозяйстве 16 часов каждый день и думал, что он очень занят. Мы работаем по восемь часов в день пять дней в неделю и думаем, что мы очень заняты.
Ма также предположил, что в будущем люди начнут больше путешествовать по миру, отметив, что «нормальные люди посещают около 30 мест, а 30 лет спустя, возможно, они будут посещать около 300 мест».
При этом бизнесмен заявил, что в те же ближайшие 30 лет бизнес ждут «болезненные» времена. Такой прогноз Ма уже давал в апреле 2017 года,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава корпорации Alibaba, китайский миллиардер Джек Ма заявил, что в течение 30 лет рабочий день на планете вероятно сократится до 4 дней в неделю и до 4 часов в день.
|
Архив (Разное)
Комментарии