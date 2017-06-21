На Боровой пройдет фестиваль авиационного спорта #ПРОНЕБО

Воздух – наш!

И вот они снова возвращаются в наше небо – вертолеты, управляемые лучшими пилотами, спортивные, пилотажные самолеты и настоящие воздушные шары.

29-30 июля на Боровой состоится фестиваль авиационного спорта #ПРОНЕБО. Вход свободный – а значит, у вас есть прекрасная возможность отлично провести теплые июльские выходные всей семьей.

Что такое #ПРОНЕБО?

Это крупнейший в Беларуси авиафестиваль, организованный Белорусской федерацией авиационного спорта. В нем задействованы самые разные летательные аппараты – от воздушных шаров до современных вертолетов.

Это соревнования международного уровня, куда съезжаются самые лучшие пилоты мира.

Это зрелищное авиашоу, показательные выступления парашютистов и обзорные полеты для гостей.

Это вкусный фудкорт и разнообразие активаций, как для взрослых, так и для детей.

Это 2 дня праздника авиационного спорта под открытым небом и прекрасная возможность отлично провести время всей семьей.

Да что мы вам рассказываем! Среди ваших знакомых обязательно найдутся те, кто побывал на #ПРОНЕБО в 2015 и 2016 году. И, если спросите у них – отзывы будут только в превосходной степени.

5 уникальных причин пойти на #ПРОНЕБО

Вертолетные гонки. Это единственное шоу в Беларуси, где можно увидеть международные вертолетные гонки. Поверьте, это не менее захватывающе, чем автомобильные соревнования. И если вы пропустите их сейчас, то ждать придется до следующего года…

Азарт болельщика. #ПРОНЕБО – это не только развлечения, но и азарт. Ведь состязаться пилоты из доброго десятка стран будут всерьез. Поэтому вы сможете не только насладиться их мастерством, но и поболеть за своего фаворита.

Захватывает дух. В программе фестиваля – показательные прыжки парашютистов и демонстрационные полеты на пилотажных самолетах и вертолетах. Лучшие летчики страны покажут свое мастерство и продемонстрируют чудеса воздушной акробатики.

Обзорные полеты. В этот раз организаторы постараются предоставить вам максимум возможностей дотянуться до неба. В рамках фестиваля запланировано большое количество обзорных полетов для гостей на различных видах летательных аппаратов. Приходите и выбирайте, что вам по душе: самолеты, вертолеты, автожиры, воздушные шары!

Необыкновенное зрелище. Вечером в субботу, 29 июля планируется удивительное шоу – ночное свечение воздушных шаров под живую музыку. Поверьте, это очень красиво!

Какие развлечения ждут на земле?

Интересно будет не только в небе. «Приземленная» развлекательная программа не оставит вам времени для скуки и будет значительно более насыщенной, чем в прошлом году.

Вы сможете посетить выставку авиационной техники, развлечься в зонах активаций, сделать снимки в необычных фотозонах и даже научиться управлять дронами и авиамоделями. А когда проголодаетесь – вас ждет фудкорт Vulitsa Ezha с широчайшим предложением еды на любой вкус. И для детей найдется, чем заняться – игровая зона на #ПРОНЕБО удовлетворит желания любого ребенка.

А также: ценные призы от партнеров фестиваля в своих локациях, и специальные конкурсы от организаторов, победители которых смогут подняться в небо и на себе ощутить незабываемое чувство полета.

Главное, чтобы у вас на все хватило времени!

Что нового на #ПРОНЕБО-2017?

Выставка авиатехники – еще больше. К уже существующей экспозиции музея на Боровой добавятся частные современные самолеты и вертолеты, автожиры, а также техника ВВС и ПВО Республики Беларусь. Потрогать своими руками, сфотографироваться и даже узнать, как «получить права» настоящего пилота – все это возможно на фестивале авиационного спорта.

Зона «Лекторий», в которой люди, влюбленные в небо, поделятся своими историями. Вы услышите рассказ о том, как председатель Белорусской федерации авиационного спорта Александр Центер «перегонял» вертолет через Атлантический океан. Российский пилот Максим Сотников расскажет о своем кругосветном путешествии на вертолете. Нам уже интересно!

Впервые в программе фестиваля #ПРОНЕБО – «улетный» концерт с участием модных белорусских исполнителей.

Вы все еще думаете – идти или нет? Тогда намекнем: вход на фестиваль – абсолютно бесплатный!