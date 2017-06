Peugeot вернулась в сегмент пикапов. Французы показали новый Pick Up

Три года назад французы прекратили выпуск компактного пикапа 207 Hoggar для Южной Америки, а теперь подоспел более крупный однотонный грузовичок, который будет продаваться в странах Африки. Называется новинка донельзя просто — Pick Up.





Впрочем, на новинку пикап Peugeot никак не тянет. За основу Pick Up взята модель Rich New, с 20й4 года выпускаемая китайским партнером Peugeot — компанией Dongfeng. В свою очередь этот китайский грузовичок является модернизированной версией пикапа Nissan Navara образца 1997 года! В общем, разработки Pick Up как таковой не было — французы изменили на свой лад решетку радиатора, а также головную и заднюю оптику. На заднем борту красуется крупная надпись Peugeot — это отсылка к историческим пикапам 404 и 504.





У Pick Up длиной около 5 м и с грузоподъемностью 815 кг рамная конструкция и неразрезной задний мост, грузовая платформа достигает 1,4 м в длину и 1,39 м в ширину. Привод — на задние колеса или подключаемый полный. Дорожный просвет в зависимости от версии (все они располагают двухрядной кабиной) — 210 или 215 мм.





За движение в ответе 2,5-литровый турбодизель, развивающий 115 лошадиных сил и 280 Нм крутящего момента. В «базе» имеются ABS, передние подушки безопасности, кондиционер, электрорегулировки зеркал и задние датчики парковки.

Африканские продажи Pick Up начнутся в сентябре.