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Белорусский дизайнер выиграл серебро на фестивале «Каннские львы»

22.06.2017 10:03 — Разное | Ежедневник  
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Белорусский дизайнер выиграл серебро на фестивале «Каннские львы»

onliner.by

Беларусь получила серебряного каннского льва в категории «Дизайн» за работу CS Light Bulbs V.Minsk/Crazyservice.

Двенадцать лет назад маркетинговая Беларусь широко отметила победу рекламного агентства Крынь на Каннском фестивале рекламы с проектом «Beerka. Доставляется к пиву». На тот момент это был первый «Золотой лев» не только для Беларуси, но и для наших соседей. Сегодня белорусский проект снова взял «льва», пишет onliner.by.

В категории «Дизайн» серебро выиграл проект CS Light Bulb производителя электротехнического оборудования Crazyservice. Это разработка упаковки для лампочек. И речь идет не о гофрированном картоне.

Автор дизайна — выпускница БГУ («Графический дизайн») Ангелина Писчикова. Вот как она описывает проект: "Эдисон когда-то мечтал создать лампу холодного света. Он смотрел на светлячков и верил, что такое можно повторить. Вдохновляясь старыми учебниками по физике, мы объединили идею «холодного света» современных ламп и образы насекомых из альманахов по этимологии времен Эдисона".

"Мы не планировали участвовать в этом конкурсе, нам казалось это абсолютно невозможным, рискнули в последний момент. Написали организаторам через неделю после дедлайна и попросили открыть доступ для загрузки заявки. Но, если честно, не рассчитывали ни на вчерашний шорт-лист, ни на серебро. И это чудо какое-то. Почему удалось победить? Я думаю, причина в том, что очень простая и всем понятная идея плюс качественная подача — это два важных критерия", — рассказала Ангелина сайту Marketing.by.

 
 
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Беларусь получила серебряного каннского льва в категории «Дизайн» за работу CS Light Bulbs V.Minsk/Crazyservice.

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