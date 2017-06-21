Форвард «Айлендерс» Михаил Грабовский перешел в состав новичка НХЛ «Вегаса».



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Напомним, что минувший сезон Грабовский пропустил из-за сотрясения мозга. Последний раз он выходил на лед весной 2016 года.

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Грабовский был частью сделки между «Айлендерс» и «Вегасом» на драфте расширения, на котором «Рыцари» выбрали следующих игроков:

Вратари: Марк-Андре Флери («Питтсбург»), Келвин Пикард («Колорадо»), Жан-Франсуа Беруби («Айлендерс»).

Защитники: Алексей Емелин («Монреаль»), Марк Мето («Оттава»), Нэйт Шмидт («Вашингтон»), Тревор вин Римсдайк («Чикаго»), Колин Миллер («Бостон»), Клэйтон Стоунер («Анахайм»), Лука Сбиса («Ванкувер»), Джейсон Гаррисон («Тампа-Бэй»), Джон Меррилл («Нью-Джерси»), Брэйден Макнэбб («Лос-Анджелес»), Дерик Энгелланд («Калгари»), Дэвид Шлемко («Сан-Хосе»), Гриффин Райнхарт («Эдмонтон»).

Нападающие: Джеймс Нил («Нэшвилл»), Джонатан Маршессо («Флорида»), Коди Икин («Даллас»), Давид Перрон («Сент-Луис»), Оскар Линдберг («Рейнджерс»), Эрик Хаула («Миннесота»), Уильям Карлссон («Коламбус»), Теему Пулккинен («Аризона»), Уильям Карриер («Баффало»), Томаш Носек («Детройт»), Коннор Брикли («Каролина»), Крис Торберн («Виннипег»), Пиьер-Эдуард Беллемер («Филадельфия»), Брендан Лейпсик («Торонто»).