В литовском пункте пропуска «Мядининкай» у границы с Беларусью сегодня возможны задержки с оформлением граждан и грузов. Не исключено образование очередей, сообщает Госпогранкомитет со ссылкой на коллег из Литвы.

Из-за проблем с программным обеспечением 22 июня с 07.00 возможно образование очередей в пункте пропуска «Мядининкай» (сопредельный белорусский пункт пропуска — «Каменный Лог»).

Граждан просят учитывать эту информацию при планировании поездок и выбирать менее загруженные пункты — «Бенякони» и «Привалка».

Об устранении неполадок литовская сторона сообщит дополнительно.