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В пункте пропуска "Мядининкай" из-за сбоя программы у литовской стороны возможны очереди
В литовском пункте пропуска «Мядининкай» у границы с Беларусью сегодня возможны задержки с оформлением граждан и грузов. Не исключено образование очередей,
Из-за проблем с программным обеспечением 22 июня с 07.00 возможно образование очередей в пункте пропуска «Мядининкай» (сопредельный белорусский пункт пропуска — «Каменный Лог»).
Граждан просят учитывать эту информацию при планировании поездок и выбирать менее загруженные пункты — «Бенякони» и «Привалка».
Об устранении неполадок литовская сторона сообщит дополнительно.
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Из-за сбоя программного обеспечения у литовской стороны возможно образование очередей. Гражданам предлагают выбирать менее загруженные пункты пропуска.
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