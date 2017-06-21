В квартале Розы Люксембург - Либкнехта до 2020 года хотят снести сорок двух- и трехэтажных домов

В администрации Московского района 21 июня прошла презентация градостроительного проекта детального планирования территории в границах ул. Р. Люксембург — пр. Жукова — ул. Харьковская — полосы отвода железной дороги. Зал еле вместил всех местных жителей, которые пришли узнать, чьи конкретно дома снесут в ближайшее время и что будет построено на их месте. Согласно проекту, до 2020 года в районе порядка сорока двухэтажных и трехэтажных домов снесут под строительство комплексной жилой застройки с подземными и наземными паркингами. Люди были в шоке.





Общественное обсуждение градостроительного проекта началось еще 19 июня. Но о всех деталях сноса местные жители узнали только вчера на презентации проекта в местной администрации.





Мероприятие проходило тяжело. Люди не хотели слушать ни вступительную речь заместителя главы администрации Московского района Владимира Танкевича, ни саму презентацию проекта от главного архитектора проектов УП «Минскградо» Ирины Обухович.





Жители долго возмущались тем, как была организована сама встреча. Кричали с мест о том, что ни на одном подъезде не было объявлений о грядущем обсуждении и что они бы всё пропустили, если бы не СМИ. В ответ Владимир Танкевич показал выпуск газеты «Минский курьер», где предстоящему обсуждению была отведена вся газетная полоса. Убеждал, что расклейка объявлений все же была. Но его никто не слушал.





Главный вопрос, который волновал собравшихся, — уплотнение района за счет сноса. Из выступления архитектора Ирины Обухович жители узнали, что двухэтажные и трехэтажные дома все же будут сносить, «потому что они устарели и морально, и физически».

— Снос домов будет проходить в два этапа: первый — до 2020 года, второй — до 2030, — рассказывала архитектор. — До 2020 планируется снос домов № 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146 — по улице Розы Люксембург, домов № 25, 31, 35, 37, 39, 41 — по улице Лермонтова, домов № 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 113а, 115, 117, 119, 121, 123, 125 — по улице Карла Либкнехта.

Мужчина в соседнем ряду, дослушав перечень домов, встал с места и подошел к соседке:

— Тетя Лена, пойдемте домой, нас будут сносить после 2020.

Тетя Лена была далеко не единственной, кто встал и ушел из зала, когда услышал номера домов: не сносят — не надо и сидеть тут.





Но большая часть жителей осталась. Люди вслух говорили о том, что нужно что-то делать, собирать прямо сейчас инициативную группу, а то «снова обманут». Владимир Танкевич, слушая эти выкрики, дал разъяснения, сколько человек может войти в инициативную группу, и предложил включить ее в действующую комиссию. Также замглавы Московского района обещал направить все замечания жителей по проекту в комитет архитектуры и строительства.

— Когда проект будет утвержден, будут формироваться инвестиционные участки, которые будут предлагаться инвесторам. В районе уже было снесено более ста домов — и все права граждан были соблюдены, — рассказывал Владимир Танкевич.

Жители в ответ возмущались.

— Наши дома должны ремонтировать, а не сносить! Мы хотим остаться жить в нашем районе, тихом, зеленом и спокойном. Нам не нужны ваши паркинги! Зачем их столько? Сейчас плотность застройки района такая, что никакие дополнительные места для машин не нужны. Тем более что многие состоят в гаражном кооперативе «Куприяновский». Почему у нас собираются отнять дома, гаражи? А что взамен?





— Вас в гаражном кооперативе — 163, а паркинг будет построен на 400 машино-мест, — объясняла разницу архитектор Ирина Обухович. — И есть те, кто нуждается в этих местах.

— Хорошо, вы снесете первую очередь домов, что будет взамен, что получим мы? — спрашивала женщина из зала.

— Все только интересуются, когда снесут и сколько дадут, — сделал было замечание Владимир Танкевич.





Зал его реплики не оценил, зашумел.

— Первая очередь сноса предполагает последующее строительство жилой комплексной застройки. Сколько домов построим? Какой этажности? Инвестпроект будет еще разрабатываться…

— Если вы говорите об общественной пользе этого проекта, то какая она? — спрашивали жители архитектора.

— Прирост квартир — более трех тысяч, — рассказывала Ирина Обухович.

Из зала вышел молодой человек и рассказал, что уже много лет живет в этом районе, но так и не увидел его благоустройства.

— Под видом строительства вы спилите старые деревья, а посадите, как обычно, маленькие, тоненькие, которые погибают, даже не успев распустить листики. Посмотрите на проспект Дзержинского — где та зелень, что была раньше? Где те компенсационные посадки? И насчет паркингов. Зачем их столько строить, если пустуют те, что уже есть? Вы в «Титан» загляните, посмотрите, сколько там свободных мест для машин. Почему город не понимает, что люди не готовы выкупать машино-места по пять тысяч долларов?!

Архитектор объяснила, что те паркинги, которые планируют строить, нужны всем жителям района, а не отдельному кварталу.





Жителей также волновал вопрос, какой этажности будет многоквартирный дом между ул. Карла Либкнехта, 55 и 2-м переулком Розы Люксембург и каким там будет паркинг.

Ирина Обухович рассказал, что пока не может назвать точной этажности дома, а паркинг будет подземным.

Пока одни жители задавали вопросы чиновникам, другие уже собирали инициативную группу.

— Мы уже определились, кто в нее войдет, — рассказал местный житель Дмитрий. — Будем выступать против этого проекта, потому что люди против уплотнения района за счет сноса их домов.





Жительница двухэтажки по улице Розы Люксембург, 134, дом которой подлежит сносу в первую очередь, рассказала:

— Собираются сносить кирпичные двухэтажные и трехэтажные дома, в которых толстые и теплые стены, высокие потолки. В то время как эти дома просто нужно привести в порядок, реконструировать. Понятно, что они физически устарели, но только за счет того, что город их не ремонтировал, хотя жильцы исправно отчисляли деньги на капремонт. И теперь вот собираются сносить то, что якобы морально устарело. Но как раз морально и не устарело: за много лет (дома 50−60-х годов постройки) жители сдружились, выстроили свои отношения, полюбили свой район, создали свою неповторимую атмосферу. Единственное, чем нам может помочь город, если услышит, — это реконструкция наших домов.

Напомним, общественное обсуждение проекта строительства «Градостроительный проект детального планирования территории в границах: ул. Р. Люксембург — пр. Жукова — ул. Харьковская — полосы отвода железной дороги (внесение изменений)» продлится до 13 июля. Площадь участка, который вошел в проект, составляет 205 гектаров.





Кроме сноса домов, проект также предусматривает строительство многоквартирной застройки, паркингов, дорог и развязок, двух детских садов и двух школ, а также реконструкцию существующих учебных заведений и пятиэтажных домов. Уже в следующем году начнется строительство поликлиники на территории 4-й больницы.

Выразить свое мнение жители могут в журнале регистрации письменных замечаний и предложений в администрации Московского района г. Минска по адресу: проспект Дзержинского, 10, с 19.06.2017 по 13.07.2017 с 9.00 до 18.00. Также замечания и предложения можно направлять в администрацию Московского района г. Минска, управление архитектуры и строительства по адресу: пр. Дзержинского, 10 или на электронный адрес mos. stroy@minsk.gov.by до 14.07.2017.