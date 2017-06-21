Беларусь и Россия урегулировали выполнение чартерных авиарейсов

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Минск и Москва урегулировали вопрос выполнения чартерных рейсов в российские аэропорты, не имеющие международных пунктов пропуска, сообщается в среду на сайте постоянного комитета Союзного государства.

В мае авиарейсы, прибывающие в Россию из Беларуси и убывающие в обратном направлении, были переведены в международные терминалы российских аэропортов. Однако не все аэропорты имеют международные пункты пропуска, пишет ria.ru .

В частности, в начале июня посол России в Беларуси Александр Суриков отмечал, что в ближайшее время планируется решить проблемы с чартерными рейсами из Беларуси в Россию, в частности, доставляющими белорусов на работу в Сибирь. По его словам, погранслужбы обсуждали, как это сделать по уведомительному принципу, то есть "список этих граждан Беларуси отдать в погранкомитет, и граждане по месту прибытия не будут проходить никаких процедур".

По данным посткома, 16 июня на заседании Совета министров Союзного государства обсуждались вопросы, связанные с переводом авиарейсов.

"Урегулирован вопрос выполнения чартерных авиарейсов для граждан Российской Федерации и Беларуси в аэропорты Российской Федерации, не имеющие международных пунктов пропуска в аэропортах. Это касается осуществления перевозок вахтовиков, работающих в нефтегазовой сфере, в частности, из/в городов Новый Уренгой и Ноябрьск", — говорится в сообщении.

По данным посткома, принято решение, что будет сокращен срок рассмотрения заявок на выполнение чартерных рейсов, сформированных исключительно из граждан Беларуси и/или Российской Федерации, и обеспечен необходимый контроль этих рейсов".