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Группа "Ленинград" получила Каннского льва через Англию

22.06.2017 11:08 — Разное | Tut.by  
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Группа «Ленинград» получила за свой клип серебряного Каннского льва в номинации Entertainment for Music. Клип «Кольщик» подавался как работа британского агентства Great Guns (Лондон). Таким образом музыканты взяли серебро через Великобританию.


Однако за продакшн отвечали российские агентства Fancy Shot и Versus Pictures, а режиссером клипа выступил Илья Наишуллер.

В отличие от «Хардкора» и других клипов Найшуллера, «Кольщик» снят не от первого лица. Клип больше напоминает эпизод из фильма-катастрофы и рассказывает о череде безумных и кровавых событий, произошедших в цирке из-за одной зрительницы. В клипе снялась Юлия Топольницкая, главная героиня «Экспоната».

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Кстати, на днях Шнуров объявил о своем участии в качестве МС на одной из самых популярных площадок мира Versus Battle. Об этом он сообщил в Instagram-аккаунте.

«Сенсация. Интрига. Батл будет бомба. МС Шнур. Пошумим, ***», — похвастался Шнуров и опубликовал совместную фотографию с создателем Versus Battle Александром «Ресторатором» Тимарцевым.


А еще в этом году группа «Ленинград» отмечает свое 20-летие и в честь юбилея даст второй концерт за год в Минске 1 декабря.

Когда: 1 декабря 20.00.

Где: «Минск-Арена».

Сколько: сектора — 35−95 рублей, танцпол — 65, фан-зона — 80 рублей. Для лиц старше 18 лет.

Купить билет

***

Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш 10 билетов на фестиваль в Киеве.

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

 
Теги: Минск
 
 
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