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Группа "Ленинград" получила Каннского льва через Англию
Однако за продакшн отвечали российские агентства Fancy Shot и Versus Pictures, а режиссером клипа выступил Илья Наишуллер.
В отличие от «Хардкора» и других клипов Найшуллера, «Кольщик» снят не от первого лица. Клип больше напоминает
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Кстати, на днях Шнуров объявил о своем участии в качестве МС на одной из самых популярных площадок мира Versus Battle. Об этом он сообщил в
«Сенсация. Интрига. Батл будет бомба. МС Шнур. Пошумим, ***», — похвастался Шнуров и опубликовал совместную фотографию с создателем Versus Battle Александром «Ресторатором» Тимарцевым.
А еще в этом году группа «Ленинград» отмечает свое 20-летие и в честь юбилея даст
***
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Клип "Кольщик" взял серебро
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