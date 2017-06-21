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В Минпроме рассказали, на каких предприятиях средняя зарплата уже превысила 1000 рублей
Работники некоторых промышленных предприятий уже получают в среднем сумму больше 1000 рублей. Об этом FINANCE.TUT.BY сообщили в министерстве промышленности.
— За январь-апрель этого года средняя заработная плата на отдельных предприятиях, которые входят в систему министерства промышленности, превысила рубеж в 1000 рублей. Среди них — СП ЗАО «ЮНИСОН», ОАО «Амкодор», ОАО «БЕЛАЗ» и другие, — рассказали в Минпроме.
На автосборочное предприятие «ЮНИСОН», к примеру, сейчас
Ранее гендиректор Минского тракторного завода Федор Домотенко рассказал, что средняя зарплата на производстве Минского тракторного завода превышает 1000 рублей.
— Мы имеем зарплату по основным производственным работам в пределах 700 долларов. Средняя заработная плата — около 500 долларов. Основная зарплата производственного рабочего — 1060 рублей, — отметил Федор Домотенко.
Напомним, в ноябре прошлого года Александр Лукашенко
В апреле этого года президент
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Работники некоторых промышленных предприятий уже получают в среднем сумму больше 1000 рублей. Об этом FINANCE.TUT.BY сообщили в министерстве промышленности.
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