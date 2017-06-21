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В Минпроме рассказали, на каких предприятиях средняя зарплата уже превысила 1000 рублей

22.06.2017 11:05 — Разное | Tut.by  
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Работники некоторых промышленных предприятий уже получают в среднем сумму больше 1000 рублей. Об этом FINANCE.TUT.BY сообщили в министерстве промышленности.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— За январь-апрель этого года средняя заработная плата на отдельных предприятиях, которые входят в систему министерства промышленности, превысила рубеж в 1000 рублей. Среди них — СП ЗАО «ЮНИСОН», ОАО «Амкодор», ОАО «БЕЛАЗ» и другие, — рассказали в Минпроме.

На автосборочное предприятие «ЮНИСОН», к примеру, сейчас ищут мастера смены в отдел технического контроля на зарплату от 870 рублей, а также системного администратора — на зарплату от 900 рублей.

Ранее гендиректор Минского тракторного завода Федор Домотенко рассказал, что средняя зарплата на производстве Минского тракторного завода превышает 1000 рублей.

— Мы имеем зарплату по основным производственным работам в пределах 700 долларов. Средняя заработная плата — около 500 долларов. Основная зарплата производственного рабочего — 1060 рублей, — отметил Федор Домотенко.

Напомним, в ноябре прошлого года Александр Лукашенко поручил вернуть среднюю зарплату на уровень 500 долларов в 2017 году. Но с условием соответствующего роста производительности труда.

В апреле этого года президент заявил, что зарплата в 1000 рублей — это тот минимум, который государство должно помочь людям заработать. Достижение средней зарплаты в Беларуси в 2017 году размером в 1000 рублей, как того требует Александр Лукашенко, реально, заявила 1 мая министр труда и соцзащиты Ирина Костевич.

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Работники некоторых промышленных предприятий уже получают в среднем сумму больше 1000 рублей. Об этом FINANCE.TUT.BY сообщили в министерстве промышленности.

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