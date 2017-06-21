Самые сильные гонщики соберутся 25 июня в Минске на Кубке Восточной Европы по дрифтингу

Дым из-под колес, эффектные «заносы», яркие и близкие парные проезды боком автомобилей мощностью до 1000 лошадиных сил — 25 июня на территории аэропорта «Минск-1» пройдет главная дрифт-гонка сезона 2017.





Белорусские дрифт-ивенты пользуются популярностью и имеют репутацию высококлассных шоу в нашей стране и за ее пределами. Устроители соревнований нашли идеальное соотношение зрелищности, экстрима и четкой организации. Каждое событие спланировано до мельчайших подробностей: до секунды рассчитаны выезды пилотов на старт, найдена наиболее интересная и техничная конфигурация трассы, продуманы места рассадки зрителей и предусмотрены все меры безопасности.

Именно поэтому в Беларуси каждый год проходит EEDC — престижное соревнование среди спортсменов из восточноевропейских стран. Это крупнейшее дрифт-событие, которое собирает максимальное количество участников и зрителей из разных стран, привлекает внимание прессы.

О своем участии в соревнованиях уже заявили более 25 пилотов из Беларуси, Латвии, Литвы, России, Украины и даже США!

Заезды будут проходить на взлетно-посадочной полосе. Покрытие позволяет на 100% использовать технические возможности мощных дрифт-каров. Судьи обещают гонщикам непростое задание. Чтобы безошибочно пройти новую траекторию трассы потребуются не только «лошадки» под капотом, но и высокий уровень мастерства управления автомобилем.

25 июня накал эмоций и уровень адреналина дойдут до отметки «максимум» — в центре Минска развернется экстремальная гонка в стиле знаменитой кинофраншизы «Форсаж», только по-настоящему, без монтажа и компьютерной графики. Зрители будут иметь возможность посетить техпарк, познакомиться с машинами и пилотами.

Расписание EEDC #DriftMinsk 24 июня

10.30−12.30 — Свободная тренировка

12.00 — Вход для зрителей открыт

12.45 — Брифинг пилотов

13.00 — 15:30 — Официальная тренировка

16.00 — Квалификационные заезды

18.10 — Итоговый брифинг по результатам тренировки 25 июня

10.00−12.40 — Официальная парная тренировка

12.00 — Вход для зрителей открыт

12.45 — Брифинг

13.00 — Парад участников, представление пар топ-24

14.00 — Дрифт-такси

14.30 — Парные заезды топ-24

17.45 — Церемония награждения

18.00 — Официальное закрытие соревнований