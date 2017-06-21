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Лукашенко поздравил коллектив Белкоопсоюза со 100-летним юбилеем

22.06.2017 11:27 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко поздравил коллектив Белкоопсоюза со 100-летним юбилеем

фото: ay.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Белорусского республиканского союза потребительских обществ со 100-летним юбилеем организации, сообщили в пресс-службе главы государства в четверг.

Как отметил Лукашенко,  "на протяжении своей вековой истории Белкоопсоюз играет важную роль в социально-экономической жизни нашей страны. Сегодня это многоотраслевая структура, включающая в себя огромное количество предприятий и организаций различных видов деятельности".

"Торговля и общественное питание, заготовка и производство продукции, разведение ценных пород пушных зверей и строительство зданий – вот далеко не полный перечень функций, выполняемых потребкооперацией. Особенно велик ее вклад в обслуживание сельского населения. Все это достигается добросовестным трудом десятков тысяч профессионалов, преданных своему делу", – говорится в поздравлении.

Президент Беларуси выразил уверенность, что Белкоопсоюз и впредь будет наращивать объемы своих товаров и услуг, находить новые рынки для их реализации внутри страны и за рубежом, внедрять передовые методы работы с населением, укреплять кадровый состав организации, сообщили в пресс-службе.

 
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Белорусского республиканского союза потребительских обществ со 100-летним юбилеем организации,...

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