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Президент МОК предупредил о введение санкций против России за Олимпиаду в Сочи

22.06.2017 11:04 — Разное | Ежедневник  
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Президент МОК предупредил о введение санкций против России за Олимпиаду в Сочи

фото: Reuters

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил в интервью The New York Times, что МОК намерен осенью текущего года ввести санкции против России за нарушения на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

Бах заявил: ««У нас сложилось впечатление, что некоторые люди в России думают, будто планируя решение проблем в будущем, прошлое забудется», однако «нельзя просто забыть, что случилось в Сочи», пишет polit.ru.

Напомним, в 2016 году вышли две части доклада юриста Ричарда Макларена о якобы существующей в России с ведома и под покровительством властей страны программе допинга. В частности, автор доклада утверждает, что были сфальсифицированы допинг-пробы спортсменов, завоевавших в Сочи четыре олимпийские медали, а также шестерых паралимпийцев. При этом Макларен обвинил Минспорта РФ в организации заговора, а заместителя министра Юрия Нагорных – в прямой причастности к манипуляциям с допинг-пробами.

Томас Бах в интервью заявил: «Мы ясно дали понять, что за прошлое — то, что там случилось — нужно ввести санкции».

По словам главы МОК, санкции будут введены до октября 2017 года «в крайнем случае», когда начнется квалификационный этап зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане: «Мы хотим это сделать как можно быстрее».
 
 
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Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил в интервью The New York Times, что МОК намерен осенью текущего года ввести санкции против России за нарушения...

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