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Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил в интервью The New York Times, что МОК намерен осенью текущего года ввести санкции против России за нарушения на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

Бах заявил: ««У нас сложилось впечатление, что некоторые люди в России думают, будто планируя решение проблем в будущем, прошлое забудется», однако «нельзя просто забыть, что случилось в Сочи», пишет polit.ru .

Напомним, в 2016 году вышли две части доклада юриста Ричарда Макларена о якобы существующей в России с ведома и под покровительством властей страны программе допинга. В частности, автор доклада утверждает, что были сфальсифицированы допинг-пробы спортсменов, завоевавших в Сочи четыре олимпийские медали, а также шестерых паралимпийцев. При этом Макларен обвинил Минспорта РФ в организации заговора, а заместителя министра Юрия Нагорных – в прямой причастности к манипуляциям с допинг-пробами.

Томас Бах в интервью заявил: «Мы ясно дали понять, что за прошлое — то, что там случилось — нужно ввести санкции».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент МОК предупредил о введение санкций против России за Олимпиаду в Сочи Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил в интервью The New York Times, что МОК намерен осенью текущего года ввести санкции против России за нарушения...

По словам главы МОК, санкции будут введены до октября 2017 года «в крайнем случае», когда начнется квалификационный этап зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане: «Мы хотим это сделать как можно быстрее».