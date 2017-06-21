Как долго будет падать белорусский рубль и расти доллар? Прогноз экспертов

Белорусский рубль вчера ускорил снижение к доллару, вернувшись к максимумы с начала года — 1,92 рубль за доллар. Вырос также курс евро к белорусскому рублю. FINANCE.TUT.BY выяснил у экспертов, как долго будет падать национальная валюта.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Падение белорусского рубля эксперты связывают, прежде всего, с внешними факторами — курс национальной валюты во многом зависит от судьбы российского рубля. Сегодня, по прогнозам аналитиков, белорусский рубль также может подешеветь.

— Сейчас все будет зависеть от того, как поведет себя российский валютный рынок. На текущий момент падение российского рубля продолжается, хотя и медленнее, чем в последние дни. Курсы доллара и евро сегодня снова могут подрасти, но не очень значительно — думаю, в пределах 1−1,5 копеек. При этом есть риск, что российская валюта продолжит слабеть и в будущем, — говорит финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелеТрейдБел») Жанна Кулакова. — Факторов давления достаточно: падение нефтяных цен, политические моменты, связанные с санкциями США и Сирией, «перекупленность» российской валюты и так далее. Вероятность того что российский рубль продолжит падать я оцениваю как довольно высокую. В этом случае в Беларуси продолжится рост курсов доллара и евро. Курс российского рубля при этом может снижаться еще некоторое время, но «запас хода» вниз уже не очень большой: едва ли он надолго уйдет ниже отметки 3,15−3,2, так как это вредно для экспорта.

Финансовый аналитик Александр Муха также считает, что главный фактор роста курса белорусского рубля — это падение цен на нефти и, как следствие, снижение курса российского рубля. Однако эксперт прогнозирует, что девальвация российского рубля на международном валютном рынке продлится недолго — «колебания цен на нефть и курса российского рубля уже наблюдались в этом году, они не были продолжительными».

На ситуацию на валютном рынке Беларуси могут повлиять не только внешние факторы, но и внутренние, отмечает Александр Муха. «Сохраняется напряженный график по выплате внешнего долга», — говорит аналитик.

По его словам, устойчивость обменного курса белорусского рубля обеспечит чистое предложение иностранной валюты.

— Судьба рубля в руках Национального банка. В последнее время растет денежная масса. Не удается сдержать жесткую монетарную политику. Если удастся остановиться, то падение рубля прекратится, — отмечает экономист Лев Марголин.

Доктор экономических наук профессор Борис Желиба не исключает , что сейчас происходит локальное падения курса белорусского рубля, но в худшем случае оно может быть и затяжным.

— Много валютных рисков висело над нашим рублем, — отмечает эксперт. — Нельзя сказать, что вырос экспорт, мировые цены на нефть остаются низкими, на уровне 46−47 долларов за баррель, значит, и цены на белорусские нефтепродукты остаются низкими.

Кроме того, добавляет экономист, низкими остаются цены на калийные удобрения — второй основной источник поступления валюты. Ценовые факторы сейчас работают против белорусского рубля.

Да и курс российского рубля еще будет снижаться, что повлияет и на белорусский рубль.

— Ослабление российского рубля способствует девальвации белорусского рубля, поскольку если он останется на прежнем уровне, а российский будет ослабевать, мы начнем терять экспорт в Россию, — поясняет эксперт.