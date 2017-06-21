Реконструкция Минского шоссе в Могилеве близка к завершению

В Могилеве продолжается обустройство въездной группы в город со стороны Минска. Реконструкция шоссе близка к завершению, сообщает издание mycity.by со ссылкой на директора предприятия «Управление капитальным строительством города Могилева» Андрея Москалева.





Сейчас на участке от кольца до бывшего кафе «Белые ночи» проводится уширение проезжей части, идут работы по устройству бортового камня, пешеходных дорожек, установке металлических ограждений и озеленению.

Там, где работы на дорожной артерии уже завершены, могилевчан радуют велодорожки и велопарковки, новые скамейки и остановочные павильоны, карманы для общественного транспорта.





Здесь заменили световые опоры, оборудовали пешеходные переходы и разделительную полосу с возвышением, поставили защитные ограждения. Частные владения, а также церковь оградили новым красивым забором. А фасады многоэтажек украсили рисунками и узорами с орнаментом.









Все основные работы на объекте планируют выполнить до 28 июня. Останется только уложить верхний слой асфальтобетона. Как и на пересечении Лазаренко-Космонавтов, финальный слой будет щебеночно-мастичным — с повышенной жесткостью и износостойкостью.

Напомним, проект реконструкции Минского шоссе был разделен на 6 этапов. Последним из них станет устройство арки к 750-летию Могилева. Работы начнут позднее, когда на расчетный счет (куда могут переводить деньги также спонсоры и простые граждане) поступит достаточное количество денег. К слову, стоимость арки с благоустройством составляет около 1,5 млн рублей.