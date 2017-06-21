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Реконструкция Минского шоссе в Могилеве близка к завершению
В Могилеве продолжается обустройство въездной группы в город со стороны Минска. Реконструкция шоссе близка к завершению,
Сейчас на участке от кольца до бывшего кафе «Белые ночи» проводится уширение проезжей части, идут работы по устройству бортового камня, пешеходных дорожек, установке металлических ограждений и озеленению.
Там, где работы на дорожной артерии уже завершены, могилевчан радуют велодорожки и велопарковки, новые скамейки и остановочные павильоны, карманы для общественного транспорта.
Здесь заменили световые опоры, оборудовали пешеходные переходы и разделительную полосу с возвышением, поставили защитные ограждения. Частные владения, а также церковь оградили новым красивым забором. А фасады многоэтажек украсили рисунками и узорами с орнаментом.
Все основные работы на объекте планируют выполнить до 28 июня. Останется только уложить верхний слой асфальтобетона. Как и на пересечении Лазаренко-Космонавтов, финальный слой будет щебеночно-мастичным — с повышенной жесткостью и износостойкостью.
Напомним, проект реконструкции Минского шоссе был разделен на 6 этапов. Последним из них станет устройство арки к 750-летию Могилева. Работы начнут позднее, когда на
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Все основные работы на объекте планируют выполнить до 28 июня.
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