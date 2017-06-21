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Лукашенко: Внешняя политика нашей страны основана на многовекторности и миролюбии

22.06.2017 12:02 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко: Внешняя политика нашей страны основана на многовекторности и миролюбии

фото: belsat.eu

Сегодня в Минске проходит встреча министров иностранных дел стран ЦЕИ – регионального форума для сотрудничества государств Центральной и Восточной Европы.

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с министрами иностранных дел и главами национальных делегаций стран - членов Центрально-Европейской инициативы. Глава государства на встрече заявил, что Беларуси в равной степени важно развивать сотрудничество с Востоком и Западом, не делая искусственного выбора между ними.

Белорусский лидер считает, что "государствам, которые географически находятся между Европой и Азией, необходимо брать на себя больше ответственности в вопросе обеспечения региональной стабильности". По мнению президента, от этих государств зависит, "станут ли наши страны разделительной линией между мировыми центрами силы или их связующим звеном".

"Сейчас надо не строить новые железные занавесы, а вместе наводить мосты между различными интеграционными структурами на континенте", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он также напомнил, что "внешняя политика нашей страны основана на многовекторности и миролюбии" и что Беларусь стремится "выстраивать дружественные, взаимовыгодные отношения со всеми государствами".

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске проходит встреча министров иностранных дел стран ЦЕИ – регионального форума для сотрудничества государств Центральной и Восточной Европы.

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