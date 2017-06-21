Назван самый ценный игрок НХЛ в сезоне

Минувшей ночью по московскому времени в Лас-Вегасе состоялась торжественная церемония закрытия сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), на которой прошла раздача традиционных индивидуальных призов.



Фото: nhl.com

Героем торжества стал 20-летний форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, получивший главный приз самому ценному игроку регулярного чемпионата («Харт Трофи»), а также лучшему хоккеисту по версии игроков («Тед Линдсей Эворд»), сообщает NHL.com.

По итогам регулярного чемпионата он набрал 100 очков (30 шайб + 70 передач) в 82 матчах, что помогло его команде впервые с 2006 года пробиться в плей-офф. Макдэвид также получил приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата («Арт Росс Трофи») и был выбран для обложки культовой игры NHL 18 от компании EA Sports. В прошлом году на ней красовался Владимир Тарасенко.

В голосовании членов Ассоциации хоккейных журналистов Северной Америки, определявшем владельца «Харт Трофи», Макдэвид обошел российского вратаря «Коламбуса» Сергея Бобровского и канадского форварда «Питтсбурга» Сидни Кросби.

Бобровский все же не ушел без приза, получив вратарский трофей — «Везина Трофи». В минувшем сезоне россиянин был лучшим голкипером лиги по проценту отраженных бросков (93,1) и среднему числу пропущенных шайб (2,06), чем помог «Коламбусу» провести лучший чемпионат в клубной истории.

Приз «Леди Бинг Трофи» за джентльменское поведение на льду получил американский форвард «Калгари» Джонни Гудро, набравший лишь четыре штрафные минуты в регулярном чемпионате. На этот трофей также претендовали российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и финский форвард «Миннесоты» Микаэль Гранлунд.

«Билл Мастертон Трофи» за верность хоккею получил голкипер «Оттавы» Крейг Андерсон, лучшим генеральным менеджером лиги признан Дэвид Пойл из «Нэшвилла», а лучшим тренером — Джон Торторелла («Коламбус»).

«Селки Трофи» лучшему нападающему оборонительного плана получил Патрис Бержерон («Бостон»), «Норрис Трофи» как лучший защитник забрал Брент Бернс («Сан-Хосе»), а хозяином «Колдер Трофи» стал лучший новичок Остон Мэттьюз («Торонто»).