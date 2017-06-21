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В Германии появилась банкнота в ноль евро

22.06.2017 12:10 — Разное | Tut.by  
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В немецком городе Киле можно купить сувенирную купюру номиналом в 0 евро. Стоит банкнота два с половиной евро. 


    На сувенирной купюре изображен учебный парусник военно-морских сил Германии "Горх Фок II" 1958 года постройки, портом приписки которого является Киль. Купюра выпущена лимитированным тиражом в 5000 штук и продается за 2,50 евро. Европейский центральный банк (ЕЦБ) дал на это свое официальное согласие.

    Идея пришла не случайно. В 1961-1990 годах изображение этого барка украшало 10-марочную банкноту немецкого Бундесбанка. Отметим также, что корабль-предшественник "Горх Фока II" сейчас находится в порту Штральзунда. На его борту работает музей. После Второй мировой войны "Горх Фок I" 1933 года постройки попал по репарациям в Советский Союз, где носил имя "Товарищ".

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    В немецком городе Киле можно купить сувенирную купюру номиналом в 0 евро. Стоит банкнота два с половиной евро.

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