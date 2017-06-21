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За день трейлер нового сезона "Игры престолов" посмотрели 7 млн раз
22.06.2017 12:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Трейлер нового сезона сериала "Игра престолов" посмотрели за сутки практически семь миллионов раз — ролик стал одним из самых популярных в четверг на сервисе YouTube.
Новый, седьмой сезон "Игры престолов" выйдет 16 июля и будет продолжаться до конца августа — поклонников саги ждут семь серий.
В среду вечером телекомпания HBO, снимающая самый популярный телесериал современности, представила второй полноформатный трейлер к новому сезону "Игры престолов". Менее чем за сутки его посмотрели практически семь миллионов раз, видео стало одним из самых популярных в четверг на YouTube.
После выхода трейлера многие фанаты проводят так называемый "разбор" ролика: пытаются угадать, что же произойдет в седьмом сезоне "Игры престолов". Большинство фанатов сходятся во мнении, что семейству Ланнистеров придется в продолжении саги несладко, а также предрекают встречу других ведущих персонажей — Джона Сноу и Дейенерис.
Каждую серию "Игры престолов" только в день выхода смотрит несколько десятков миллионов человек по всему миру. Бьет сериал и рекорды по пиратским скачиваниям в интернете, а также по запросам в поисковых системах — поэтому часто его и называют самым популярным телесериалом современности.
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Фанаты уже вовсю строят предположения о судьбе главных героев популярного во всем мире телесериала. Смотрите кадры трейлера нового сезона "Игры престолов".
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