В Литве назвали, какой может быть минимальная зарплата в 2020 году

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Экономист, советник президента банка SEB Гитанас Науседа заявил, что в Литве минимальная зарплата в 2020 году в лучшем случае составит 550—600 евро.

Он сказал об этом, отвечая на вопрос, реально ли в ближайшее время рассчитывать на минимальную зарплату в размере 800 евро, пишет delfi.lt .

«На руки» — сложно. Разве что будем быстро повышать необлагаемый налогами минимум (ННМ) и снижать налоги на труд. Только не знаю, удастся ли это сделать. Если бы теперешняя минималка в 380 евро будет расти в 2018, 2019, 2020, по 10%, то получится чуть больше 500 евро. Я думаю 550 евро в 2020 г. было бы амбициозным, но реальным достижением. А чтобы минималка составила 800 евро, она должна увеличиваться как минимум на 25% в год, а это нереально. Средняя зарплата в прошлом году увеличилась на 8,7%. В этом, скорее всего, рост будет меньше, поскольку минималку не повышаем. А если повышать минималку на 30% в год, а другие зарплаты до 10% будут расти, то вскоре ощутим серьезные проблемы, особенно в регионах, где не смогут платить такие деньги и начнут увольнять людей. Да, давайте будем реалистами, 500 евро — да, 800 - это из сферы фантастики», - сказал Науседа.